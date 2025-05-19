Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Чи хочуть росіяни завершення війни в Україні: в ISW вказали на важливі факти

Анна Ярославська
19 травня 2025, 07:00
314
Кремль не готував російський інформаційний простір до укладення мирної угоди в найближчому майбутньому.
Путін, росіяни
Російське суспільство підтримує тривалу війну з Україною / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, SOTA

Коротко:

  • Військові армії РФ хочуть продовжувати війну
  • Згідно з опитуваннями, росіяни виступають проти мирної угоди
  • Кремль використовує настрої армії та суспільства у своїх цілях

Російське суспільство та армія РФ не підтримують припинення вогню і завершення війни в Україні найближчим часом. Кремль використовує ці настрої для виправдання затяжної кампанії. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Експерти ISW послалися на інтерв'ю 11 російських солдатів виданню The New York Times, які брали або беруть участь у бойових діях в Україні. Деякі з опитаних військовослужбовців висловилися категорично проти всеосяжного припинення вогню і вважають, що Росія має воювати, доки її армія не захопить усю територію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

відео дня

Опитані окупанти також закликають Росію продовжувати війну до досягнення цілей із захоплення територій та не пропонувати жодних поступок Україні чи Заходу.

За їхніми словами, це потрібно, щоб Росії не довелося знову воювати з Україною через 5 або 10 років, а також щоб російські жертви в нинішній війні не були марними.

Тим часом незалежна російська опозиційна соціологічна організація "Хроники" провела опитування, згідно з яким близько половини респондентів висловилися проти мирної угоди.

У звіті також навели результати опитування 100 російських військових опозиційного видання "Верстка" у квітні 2025 року. За його результатами, тільки 18% респондентів підтримали виведення військ РФ з України до досягнення заявлених Путіним цілей війни, і тільки близько п'ятої частини респондентів вірять у завершення війни в найближчі місяці.

Такі результати опитувань свідчать про те, що Кремль не готував російський інформаційний простір до укладення мирної угоди в найближчому майбутньому, а російська армія і суспільство не очікують швидкого закінчення війни.

"Кремлівські чиновники все частіше публічно заявляють, що Росія готова продовжувати воювати доти, доки Україна не прийме російські вимоги. Ймовірно, це відбувається тому, що в Кремлі переконані, що належним чином підготували російське суспільство й армію до такого сценарію розвитку подій", - зазначили в Інституті вивчення війни.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, переговори між Україною та агресором Росією в Стамбулі в один момент зайшли в глухий кут. Росіяни вимагали, мовляв, виведення Сил оборони з українських територій. Після цього Туреччина запропонувала обмін полоненими 1000 на 1000, який підтримали сторони.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль допускає зустріч Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, якщо делегації двох країн досягнуть певних домовленостей. Робота делегацій буде продовжена. Спочатку потрібно виконати домовленості, яких досягли в Стамбулі.

Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко вважає, що в разі прямої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, російському диктатору Володимиру Путіну довелося б зупиняти вогонь через долучення президента США Дональда Трампа до мирного процесу.

Інші новини за темою:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні війна Росії та України Інститут вивчення війни
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Підраховано 100% голосів: проєвропейський Дан стане наступним президентом Румунії

Підраховано 100% голосів: проєвропейський Дан стане наступним президентом Румунії

07:30Світ
Чи хочуть росіяни завершення війни в Україні: в ISW вказали на важливі факти

Чи хочуть росіяни завершення війни в Україні: в ISW вказали на важливі факти

07:00Війна
Зеленський привітав Нікушора Дана: підсумки президентських виборів у Румунії

Зеленський привітав Нікушора Дана: підсумки президентських виборів у Румунії

01:31Політика
Реклама

Популярне

Більше
Ціна поб'є рекорди: українцям сказали, який продукт буде дорогим та дефіцитним

Ціна поб'є рекорди: українцям сказали, який продукт буде дорогим та дефіцитним

Гороскоп Таро на тиждень з 19 по 25 травня: Овнам потрібен відпочинок, Раків завалять роботою

Гороскоп Таро на тиждень з 19 по 25 травня: Овнам потрібен відпочинок, Раків завалять роботою

Що було на місці Києва до Київської Русі: секрет розкопали на Подолі в 1970-х

Що було на місці Києва до Київської Русі: секрет розкопали на Подолі в 1970-х

Китайський гороскоп на завтра 19 травня: Щурам - страх, Тиграм - жертви

Китайський гороскоп на завтра 19 травня: Щурам - страх, Тиграм - жертви

Кухарі закликали не варити картоплю у воді — в чому причина і яка альтернатива

Кухарі закликали не варити картоплю у воді — в чому причина і яка альтернатива

Останні новини

07:30

Підраховано 100% голосів: проєвропейський Дан стане наступним президентом Румунії

07:00

Чи хочуть росіяни завершення війни в Україні: в ISW вказали на важливі факти

06:02

Путін прийшов в Україну - і не взяв, і вже ніколи не візьмеПогляд

05:45

Гороскоп на завтра 20 травня: Ракам - раптові новини, Левам - захоплива ситуація

04:30

Садівників закликали зберігати кавову гущу - для чого вона потрібна

Війна продовжиться, та в України є два козирі, що дозволяють влаштувати Армагеддон у РФ – ЗагороднійВійна продовжиться, та в України є два козирі, що дозволяють влаштувати Армагеддон у РФ – Загородній
03:35

Чи їдять італійці піцу з ананасами: ресторатор здивував відповіддю

03:02

Як можуть пройти переговори Зеленського і Путіна - названо несподіваний нюанс

02:15

Під загрозою міста-стотисячники: прогноз сценарію нового наступу РФ

02:00

Росія готує новий удар: що відомо про ракетне завантаження на авіабазі "Енгельс"

Реклама
01:31

Зеленський привітав Нікушора Дана: підсумки президентських виборів у Румунії

00:06

Трагічний випадок у Харкові: військових посадовців РТЦК тимчасово усунули

18 травня, неділя
23:24

У експрезидента США Джо Байдена виявили агресивну форму раку - NYT

23:20

Путін демонструє "Ярс": експерт пояснив, що насправді стоїть за цим кроком

23:00

Гроші литимуться рікою: 3 знаки зодіаку зірвуть фінансовий куш до кінця травня

22:23

РФ обрала нетипове місце для запуску РС-24 "Ярс": в ЗМІ розкрили важливу деталь

22:16

Скандал у Львові: ветеран Нацгвардії звинуватив у побитті працівників ТЦК

22:06

Водіям готують сюрприз: Рада готує посилення штрафів на популярне порушення ПДР

21:45

Хто такі характерники: воїни, оповиті легендами

21:23

Зеленський не піде на поступки й не визнає Крим за РФ – The Sunday Times

21:14

США представили "сильний мирний план" у Стамбулі: Келлог розкрив деталі

Реклама
21:02

Італія передасть сотні бронетранспортерів Україні: аналітики оцінили технічний стан

20:50

"Коаліція охочих" не готова робити нічогоПогляд

20:29

Трамп може "зіскочити": несподіваний прогноз санкційного "удару" по РФ

20:03

Макрон "відчитав" Мелоні через Україну, Мерц намагається залагодити конфлікт - FT

19:56

Аляска: як Росія втратила півострів і чому Путін досі мріє про його повернення

19:55

Майстер показав, для чого насправді потрібен шланг біля фільтру в пральній машинціВідео

19:33

Переговори в Римі та загроза удару по Україні: головні новини України (дайджест)

19:23

Переговори Трампа з Путіним: у Зеленського назвали шлях припинення війни

18:51

Ціни різко злетять: в Україні назріває дефіцит популярних продуктів

18:50

Що відомо про ракету РС-24 "Ярс" і чим вона небезпечна: ЗМІ розкрили подробиці

18:23

Умєров розкрив деталі підготовки масштабного обміну полоненими 1000 на 1000

18:00

Українську співачку прогнали зі складу нацжурі Євробачення - причина

17:36

"Розрив скоротився": у Трампа анонсували "дуже успішну" розмову з Путіним

17:28

У Генштабі розкрили мету операції на Курщині після гучного демаршу комбата ЗСУ

17:27

Зеленський провів переговори із віцепрезидентом США Венсом - про що домовились

16:39

Сніг, мороз та крижаний вітер накрили Україну: де розбушувалася негодаФото

16:38

"Це просто не моє": як зрадниця Регіна Тодоренко кинула Влада Топалова

16:14

Істерика і погрози Мединського: ЗМІ дізналися нові деталі переговорів у Стамбулі

16:09

Чоловік вистрибнув із вікна у ТЦК Харкова: військові прокоментували ситуацію

15:51

Кухарі закликали не варити картоплю у воді — в чому причина і яка альтернативаВідео

Реклама
15:43

Чому не можна носити брудний одяг 19 травня: яке свято і день ангела

15:26

"Тому я сам": Віктор Розовий уперше відповів на звинувачення у зрадах дружині

15:17

Уперше після гучної сварки в Білому домі: Зеленський зустрівся з Джей Ді ВенсомВідео

15:13

РФ готує "навчально-бойовий" пуск міжконтинентальної ракети - в ГУР назвали точну дату

15:13

Комбат 47-ї ОМБр розкритикував командування ЗСУ: зʼявилася реакція Генштабу

14:41

Папа Римський в інавгураційній промові згадав про Україну: що сказав понтифік

14:39

Масова втеча росіян з РФ, в країні вже вводять продуктові талони - що відбуваєтьсяВідео

14:38

Температура стрімко піде вгору: названо точну дату потепління в Україні

13:39

У Харкові чоловік вистрибнув з вікна ТЦК та помер – що відомо

13:39

Член українського журі публічно підтримав проросійського учасника Євробачення

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти