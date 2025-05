Чи хочуть росіяни завершення війни в Україні: в ISW вказали на важливі факти

Коротко:

Російське суспільство та армія РФ не підтримують припинення вогню і завершення війни в Україні найближчим часом. Кремль використовує ці настрої для виправдання затяжної кампанії. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Експерти ISW послалися на інтерв'ю 11 російських солдатів виданню The New York Times, які брали або беруть участь у бойових діях в Україні. Деякі з опитаних військовослужбовців висловилися категорично проти всеосяжного припинення вогню і вважають, що Росія має воювати, доки її армія не захопить усю територію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Опитані окупанти також закликають Росію продовжувати війну до досягнення цілей із захоплення територій та не пропонувати жодних поступок Україні чи Заходу.

За їхніми словами, це потрібно, щоб Росії не довелося знову воювати з Україною через 5 або 10 років, а також щоб російські жертви в нинішній війні не були марними.

Тим часом незалежна російська опозиційна соціологічна організація "Хроники" провела опитування, згідно з яким близько половини респондентів висловилися проти мирної угоди.

У звіті також навели результати опитування 100 російських військових опозиційного видання "Верстка" у квітні 2025 року. За його результатами, тільки 18% респондентів підтримали виведення військ РФ з України до досягнення заявлених Путіним цілей війни, і тільки близько п'ятої частини респондентів вірять у завершення війни в найближчі місяці.

Такі результати опитувань свідчать про те, що Кремль не готував російський інформаційний простір до укладення мирної угоди в найближчому майбутньому, а російська армія і суспільство не очікують швидкого закінчення війни.

"Кремлівські чиновники все частіше публічно заявляють, що Росія готова продовжувати воювати доти, доки Україна не прийме російські вимоги. Ймовірно, це відбувається тому, що в Кремлі переконані, що належним чином підготували російське суспільство й армію до такого сценарію розвитку подій", - зазначили в Інституті вивчення війни.

Як писав Главред, переговори між Україною та агресором Росією в Стамбулі в один момент зайшли в глухий кут. Росіяни вимагали, мовляв, виведення Сил оборони з українських територій. Після цього Туреччина запропонувала обмін полоненими 1000 на 1000, який підтримали сторони.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль допускає зустріч Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, якщо делегації двох країн досягнуть певних домовленостей. Робота делегацій буде продовжена. Спочатку потрібно виконати домовленості, яких досягли в Стамбулі.

Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко вважає, що в разі прямої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, російському диктатору Володимиру Путіну довелося б зупиняти вогонь через долучення президента США Дональда Трампа до мирного процесу.

Інші новини за темою:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.