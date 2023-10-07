ХАМАС пішов в атаку, ЦАХАЛ викликає резервістів: Ізраїль заявив про початок війни

По Ізраїлю було випущено тисячі ракет, а в полон нібито були захоплені десятки військових ЦАХАЛ.

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ХАМАС масовано атакував Ізраїль / Колаж: Главред, Фото: скріншот

У суботу вранці, 7 жовтня, бойовики ХАМАС завдали потужного удару по території Ізраїлю. Також через кордон до Ізраїлю прорвалися сотні озброєних терористів.

Як заявили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголошено про готовність до війни, повідомляє The Jerusalem Post.

"ЦАХАЛ оголошує стан готовності до війни ... з Сектора Гази ведеться широкомасштабний ракетний обстріл ізраїльської території, терористи проникли на територію Ізраїлю через різні пункти", - йдеться в заяві.

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Як стверджують в керівництві ХАМАС, бойовики почали операцію проти Ізраїлю. Вони також закликають палестинців по всьому світу до боротьби. При цьому повідомляється, що по Ізраїлю було випущено 5 тисяч ракет, а в полон нібито були захоплені 35 військових Ізраїлю.

Що говорять в Ізраїлі

ХАМАС оголосив війну Ізраїлю, заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант. "Сьогодні вранці ХАМАС зробив серйозну помилку і почав війну проти Держави Ізраїль. Солдати ЦАХАЛ борються з ворогом у всіх місцях проникнення. Держава Ізраїль виграє цю війну", - сказав він.

Міністр також оголосив про "особливу ситуацію з безпекою" на території Ізраїлю в радіусі 80 км від сектора Гази. Цей статус дозволяє ЦАХАЛ надавати цивільним особам інструкції з безпеки на найближчих об'єктах.

Дивіться відео - ХАМАС атакував Ізраїль:

ХАМАС атакував Ізраїль / скріншот

Влада повідомляє про мінімум п'ять загиблих від ракетних ударів. Громадяни Ізраїлю масово тікають з прикордонних територій. Тим часом армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції "Залізні мечі" в Секторі Гази.

Подробиці атаки бойовиків ХАМАС

Ізраїль вранці атакували десятки терористів на вантажівках, пікапах, мотоциклах і навіть парапланах з сектора Гази. Відповідні кадри опублікували в Мережі.

Дивіться відео - бойовики захоплюють військову техніку Ізраїлю:

ХАМАС знищує і захоплює військову техніку Ізраїлю / Screenshot

Була атакована поліцейська станція в місті Сдерот, терористи взяли в заручники кількох ізраїльських військових і переправили їх в сектор Гази, а також захопили ізраїльську техніку. Перестрілки тривають у кількох місцях на півдні Ізраїлю.

За даними видання "Гаарец", загальна кількість постраждалих через ракетні обстріли ХАМАС Ізраїлю перевищила 100 осіб. Є вбиті і поранені.

Також в Мережі публікують кадри підбитої і захопленої військової техніки Ізраїлю в ході ранкової атаки ХАМАС.

За даними ЗМІ, ізраїльська армія втратила контроль над однією зі своїх баз на кордоні з Газою КПП Ерез.

Дивіться відео - ХАМАС атакує Ізраїль ракетами:

ХАМАС атакує Ізраїль ракетами / скріншот

Крім того, публікуються кадри ракетної атаки на Ізраїль.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль схвалив ліцензії на експорт систем глушіння безпілотників для України. Раніше Ізраїль намагався не надавати військову допомогу Україні, побоюючись, що такий крок може створити напруженість у відносинах з Росією.

Нагадаємо, раніше посол жорстко пройшовся по Ізраїлю через ставлення до українців. ЗМІ повідомляли, що українська влада розгнівана проросійською позицією Ізраїлю і готова вигнати країну з "Рамштайна".

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