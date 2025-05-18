Скандал у Львові: ветеран Нацгвардії звинуватив у побитті працівників ТЦК

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- Андрій Баглай звинуватив у нападі співробітників ТЦК і СП
- У ТЦК пообіцяли, що винні нестимуть відповідальність
Львівський обласний ТЦК і СП розпочав розслідування щодо звинувачень у тому, що його співробітники викрали і побили ветерана Національної гвардії.
"Зараз проводиться перевірка, з'ясовуються обставини інциденту. Перевіряємо хто саме з військовослужбовців РТЦК і СП Львівської області причетні до вищезазначеного епізоду", - йдеться в повідомленні Львівського обласного ТЦК і СП.
У разі підтвердження неправомірних дій військовослужбовців, ТЦК повідомив, що винні нестимуть відповідальність, передбачену законом.
"Ми зацікавлені в якнайшвидшому з'ясуванні всіх подробиць", - додали в центрі.
Подробиці скандалу у Львові
Раніше в Мережі повідомили подробиці інциденту. Ветеран війни Андрій Баглай заявив про те, що в ніч на 17 травня 2025 року, близько 23:30, він ішов вулицею Кульпарківською, коли під'їхав мікроавтобус, з якого вискочили п'ятеро людей у формі та напали на нього.
Він каже, що чоловіки вдарили його зі спини, не пред'явили жодних документів і силою заштовхали в транспорт. Далі, за словами Баглая, його били по голові, а також возили вулицями Львова протягом години. Лише через деякий час у чоловіка запитали анкетні дані, повернули телефон, а потім - викинули з автобуса на одній із вулиць міста.
Сам ветеран каже, що має третю групу інвалідності та був звільнений зі служби за станом здоров'я. На відео чоловік заявляє, що він отримав гематоми, а також зафіксував на відео номерні знаки транспорту, де його тримали протягом години.
Раніше повідомлялося про те, що військовослужбовців ТЦК і СП відправлятимуть на фронт. На посади цих військовослужбовців призначатимуть військових, які дістали поранення або контузії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що чоловік вистрибнув із вікна в ТЦК Харкова. Співробітники ТЦК розповіли, як усе було.
Як писав Главред, раніше в приміщенні луцького ТЦК знайшли мертвим голову ВЛК. Правоохоронці додали, що відомості за цим фактом внесли до ЄРДР із позначкою "природна смерть".
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ТЦК та СП
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.
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