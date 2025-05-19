У Криму дрони знищили важливий об'єкт РФ, евакуйовано тисячі місцевих - ЗМІ

Окупанційна влада офіційно приховала евакуацію населення.

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Що відомо про наслідки атаки на Крим 16 травня / Колаж: Главред, фото: https://t.me/astrapress

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Під час атаки на Крим дрони знищили склад окупантів

Внаслідок удару постраждали російські військові

Місцевих жителів довелося евакуювати через детонацію

У тимчасово окупованому Криму 16 травня лунали вибухи і лише сьогодні, 19 травня, з'ясувалося, що внаслідок атаки дронів був знищений склад із боєприпасами та 4 приміщення 126-ї бригади берегової оборони у Перевальному.

Про це росЗМІ повідомили із посиланням на власні джерела. Відомо, що детонація боєприпасів була настільки сильною, що місцевій окупаційній владі довелося евакуювати дві тисячі людей, щоправда робили це неофіційно.

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"Крім цього, на території військової частини згоріло 4 будівлі на загальній площі 5 тисяч квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

Також відомо про постраждалих серед військовослужбовців. При цьому мирні мешканці не постраждали, а місцева псевдовлада змовчала про атаку і ніяким чином не прокоментувала пошкодження.

Ситуація в Криму - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 16 травня у тимчасово окупованому Криму було гучно. Серія вибухів прогриміла поблизу Севастополя, де розташовані військові аеродроми Бельбек і Кача.

Аеродроми Криму / Інфографіка: Главред

Раніше стало відомо, що у Севастополі зафіксовано незвичні переміщення у пункті постійної дислокації зберігання техніки. Припускається, що це було вивезення ворогом військової техніки з однієї з військових частин задля поповнення її на фронті.

Напередодні українські партизани повідомляли, що з тимчасово окупованого країною-агресоркою Севастополя росіяни вивозять майно з 810-ї бригади морської піхоти.

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Що таке 126-та окрема бригада берегової оборони? 126-та окрема гвардійська Горлівська Червонопрапорна, ордена Суворова бригада берегової оборони (126 ОБрБО) — формування військ берегової оборони Росії чисельністю в бригаду. Пункт постійної дислокації — окупована територія України: с. Перевальне, Крим. Перебуває у складі окупаційного 22-го армійського корпусу Чорноморського флоту Росії, пише Вікіпедія.

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