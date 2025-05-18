Українську співачку прогнали зі складу нацжурі Євробачення - причина

Коротко:
- Катерину Павленко виключили з нацжурі
- Причина рішення
Учасницю гурту Go_A Катерину Павленко виключили зі складу українського національного журі на вимогу Європейської мовної спілки.
Як кажуть у "Суспільному", її прибрали через публічне висловлювання в бік учасників Євробачення 2025.
До речі, Павленко перемогла в голосуванні за склад нацжурі за голосами глядачів.
У Мережі повідомляють, що йдеться про пост у соцмережах, який не сподобався Європейській мовній спілці.
Місце Катерини зайняла продюсерка Натела Чхартішвілі-Зацарінна.
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Євробачення 2025 - останні новини
Зазначимо, як повідомляв Главред, переможець Євробачення 2025 - співак JJ з піснею "Wasted Love" - підкорив єврофанів незвичайним голосом з широким діапазоном. А сама пісня про особистий досвід нерозділеного кохання співака.
А також у прямий ефір Євробачення 2025 включалася представниця України учасниця Євробачення 2024 - Jerry Heil. За словами артистки, 12 балів Україна віддала Німеччині. Тим часом, жодна з країн не дала Україні найвищий бал.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представив гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray, і посів 9 місце. Переможцем став JJ з Австрії з піснею "Wasted Love".
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