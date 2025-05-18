Українську співачку прогнали зі складу нацжурі Євробачення - причина

Стало відомо, чому Катерина Павленко не оцінювала виступи учасників.

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Українське національне журі Євробачення 2025 - скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Коротко:

Катерину Павленко виключили з нацжурі

Причина рішення

Учасницю гурту Go_A Катерину Павленко виключили зі складу українського національного журі на вимогу Європейської мовної спілки.

Як кажуть у "Суспільному", її прибрали через публічне висловлювання в бік учасників Євробачення 2025.

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До речі, Павленко перемогла в голосуванні за склад нацжурі за голосами глядачів.

Катерина Павленко - скандал / фото: instagram.com, Катерина Павленко

У Мережі повідомляють, що йдеться про пост у соцмережах, який не сподобався Європейській мовній спілці.

Місце Катерини зайняла продюсерка Натела Чхартішвілі-Зацарінна.

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Євробачення 2025 - останні новини

Зазначимо, як повідомляв Главред, переможець Євробачення 2025 - співак JJ з піснею "Wasted Love" - підкорив єврофанів незвичайним голосом з широким діапазоном. А сама пісня про особистий досвід нерозділеного кохання співака.

А також у прямий ефір Євробачення 2025 включалася представниця України учасниця Євробачення 2024 - Jerry Heil. За словами артистки, 12 балів Україна віддала Німеччині. Тим часом, жодна з країн не дала Україні найвищий бал.

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