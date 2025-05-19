В Україні змінилися ціни на яйця: скільки коштує десяток і чого чекати до кінця травня

На ринок має вийти продукція з приватних господарств. Це суттєво вплине на ціни.

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За рік яйця подорожчали на 74,6% / Колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Скільки коштують яйця в мережевих супермаркетах

Коли подешевшають яйця в Україні

За рік ціни на яйця в Україні суттєво зросли. З квітня 2024 року по квітень 2025 року їхня вартість збільшилася одразу на 74,6%. Водночас у місячному розрізі яйця подешевшали. За даними Держстату, зниження ціни становило 2,5%.

З початку квітня до 18 травня 2025 року ціна на нефасовані яйця знизилася - на 0,75 грн/штука (7,5 грн/десяток). У великих мережах супермаркетів небрендовані яйця, що продаються поштучно, коштували 5,5 грн/штука (55 грн/десяток).

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При цьому в окремих мережах їх можна було купити по 4,6-6,9 грн.

За даними Мінфіну, станом на 19 травня середні ціни на яйця становили:

яйця курячі Квочка 10 штук - 62,9 грн;

яйця курячі Ясенсвіт 10 штук - 73,53 грн;

яйця курячі Ясенсвіт 30 штук - 223,85 грн.

Скільки коштують яйця в Україні / Скріншот ​

В Ukrainian Agribusiness Club прогнозували зниження цін на яйця. У травні пропозиція цього продукту на ринку збільшиться за рахунок продукції з приватних домогосподарств, що, своєю чергою, призведе до зниження цін на прилавках.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, раніше експерти попереджали, що після Великодня (20 квітня) вартість продукту піде вниз.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив, що влітку ціни на овочі традиційно знижуються, оскільки починається новий сезон. Можна очікувати, що "борщовий набір" коштуватиме дешевше, ніж у весняний період. Утім, спрогнозувати, скільки коштуватимуть овочі, зараз складно.

Ціни на свинину в Україні суттєво зросли. Якщо ще у квітні цей продукт можна було придбати в магазинах за більш демократичними цінами, то з початком сезону пікніків його вартість уже на кілька десятків гривень вища. Найбільше зросла ціна на ошийок, у середньому він коштує 320-345 грн.

Весняні заморозки завдали значної шкоди сільськогосподарським культурам в Україні. Фермери скаржаться, що через похолодання є ризик втрати врожаю полуниці, помідорів та інших овочевих культур.

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