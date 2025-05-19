Трагічний випадок у Харкові: військових посадовців РТЦК тимчасово усунули

Начальника та заступника РТЦК тимчасово відсторонили від посад на час розслідування трагедії.

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В Оперативному командуванні "Схід" почали розслідування / Колаж: Главред, фото: УНИАН

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У Харкові загинув цивільний на території РТЦК та СП

Начальника та заступника центру відсторонили на час слідства

У Харкові 12 травня на території районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки трагічно загинув цивільний. За повідомленням Оперативного командування "Схід", смерть настала внаслідок падіння з третього поверху адміністративної будівлі.

Командування розпочало службове розслідування, щоб з’ясувати дії військовослужбовців під час інциденту та всі обставини трагедії.

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"Начальник РТЦК та СП та його заступник усунуті від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування", — наголосили у дописі.

Правоохоронці продовжують слідчі дії. За попередньою версією слідчо-оперативної групи та експертів, 39-річний чоловік скоїв самогубство, вистрибнувши з вікна.

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою 'самогубство', відповідні матеріали направлено до Державного бюро розслідувань для перевірки дій військовослужбовців та працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки", — зазначили в оперативному командуванні "Схід".

Вони також додали, що надають повне сприяння слідству.

"За результатами слідчих дій та судового рішення буде вжито всі необхідні дисциплінарні і кадрові заходи. Якщо провину буде встановлено, посадових осіб покарають", — підкреслили в командуванні.

"В разі оголошення підозр посадовим особам ТЦК та СП вони також негайно будуть відсторонені від виконання службових обов'язків. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. В разі встановлення провини посадових осіб вони будуть притягнуті до суворої відповідальності", — резюмували в оперативному командуванні "Схід".

Інциденти з ТЦК - останні новини

Як писав Главред, 11 квітня в приміщенні луцького ТЦК знайшли мертвим голову ВЛК. Правоохоронці додали, що відомості за цим фактом внесли до ЄРДР з приміткою "природна смерть".

Нагадаємо, у Харкові 39-річний чоловік вистрибнув з вікна будівлі ТЦК та помер. У Харківському ОТЦК та СП відреагували на ситуацію та закликали утриматися від поширення неперевіреної інформації.

Крім того, Львівський обласний ТЦК і СП розпочав розслідування щодо звинувачень у тому, що його співробітники викрали і побили ветерана Національної гвардії.

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ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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