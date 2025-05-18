РФ обрала нетипове місце для запуску РС-24 'Ярс': в ЗМІ розкрили важливу деталь

Запуск відбудеться з нетипового району — поблизу Свободного у Свердловській області, а не зі звичного космодрому "Плесецьк".

https://glavred.net/war/rf-vybrala-netipichnoe-mesto-dlya-zapuska-rf-24-yars-v-smi-raskryli-vazhnuyu-detal-10665842.html Посилання скопійоване

Росія готує запуск міжконтинентальної ракети з нетипового місця / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, wikipedia.org

Головне:

Росія планує пуск міжконтинентальної ракети РС-24 "Ярс"

Запуск відбудеться з нетипового району — поблизу Свободного у Свердловській області

Космодром "Плесецьк" має погану репутацію через низку катастроф і аварій

Росія готує "навчально-бойовий пуск" міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс" у ніч на 19 травня. Запуск здійснять для демонстрації сили та залякування України, ЄС і НАТО, проте він відбудеться з нетипового місця. Про це повідомило видання Defense Express.

За даними ГУР, пуск ракети проведе розрахунок 433-го полку 42-ї дивізії 31-ї армії Ракетних військ стратегічного призначення РФ. Старт — з району поблизу населеного пункту Свободний у Свердловській області, що розташований більш як за 1600 км від українського кордону.

відео дня

"І тут передусім треба звернути увагу на досить нетиповий район для здійснення таких пусків — бо зазвичай вони здійснюються з космодрому "Плесецьк" (як шахтного, так і мобільного базування)", - зауважили аналітики.

Як зазначиили у виданні, саме з "Плесецька" проводилися перші випробувальні пуски "Ярса" у травні й грудні 2007 року, а також у листопаді 2008-го. Крім цього, у рамках стратегічних навчань у 2024 році з космодрому "Плесецьк" в Архангельській області по полігону "Кура" також проходили пуски ракет "Ярс".

Що відомо про РС-24 "Ярс" / Інфографіка: Главред

Невдалі пуски і катастрофи

Аналітики наголошують, що космодром "Плесецьк", який також слугує майданчиком для тестових запусків стратегічних ядерних ракет, має погану репутацію через низку трагічних інцидентів.

Остання масштабна аварія сталася наприкінці вересня 2024 року, коли у пусковій шахті вибухнула міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат". Вибух був настільки потужним, що на місці залишився величезний кратер. Росія намагалася приховати цей інцидент.

Раніше у 2013 році під час робіт з очищення ємності з-під ракетного палива загинули кілька офіцерів, а в 2002 році вибухнула ракета-носій "Союз-У" за пів хвилини після старту — тоді загинула одна людина.

Наймасштабнішою катастрофою на "Плесецку" вважається вибух ракети "Восток-2М" із супутником у 1980 році, в результаті якого загинуло близько 50 людей.

У 1973 році під час заправлення ракети-носія "Космос-3М" вибухнуло паливо, що призвело до загибелі до 10 осіб. А у 1987 році сталася пожежа на території космодрому, хоч цей випадок не був безпосередньо пов’язаний із ракетами.

Запуск ракети РС-24 з комплексу "Ярс" - що відомо

Нагадаємо, Росія готується до "навчально-бойового" запуску міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс" у ніч на 19 травня. Головне управління розвідки заявило, що пуск проведе розрахунок 433-го полку 42-ї дивізії 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення поблизу Свободного у Свєрловській області.

Раніше Росія закрила повітряний простір над полігоном "Капустін Яр" в Астраханській області, звідки зазвичай запускають ракету Орєшнік, що може свідчити про підготовку до нового пуску по Україні. Військовий аналітик Денис Попович зазначив, що ймовірність запуску — 50 на 50.

Як повідомляв Главред, російська міжконтинентальна балістична ракета РС-24 "Ярс" — стратегічна ядерна система п’ятого покоління. Вона створена для удару у відповідь у разі ядерної атаки та представлена у стаціонарному (шахтному) та мобільному варіантах.

Ракета базується на модернізованій "Тополь-М" і оснащена кількома роздільними бойовими блоками (від 3 до 6), кожен з потужністю близько 500 кілотонн.

Читайте також:

Що выдомо про Defence Express? Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред