Росія готує новий удар: що відомо про ракетне завантаження на авіабазі 'Енгельс'

Ветеран пояснює, що Росія готує помсту за ураження своїх об’єктів ефективними ударами ЗСУ.

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Майор запасу повідомляє про можливий ракетний удар по Україні найближчими днями / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, Міноборони РФ

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Які наслідки може мати новий ракетний удар для України

Як українські військові планують протидіяти вдосконаленим дронам

Майор запасу Національної гвардії України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман у ефірі телеканалу Еспресо повідомив про можливість масованого ракетного удару по території України.

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Він посилається на інформацію про завантаження стратегічних бомбардувальників Ту-95 ракетами на російській авіабазі "Енгельс":

"Цілком можна очікувати, що найближчими днями може бути той удар, про який ми багато чули. Щомісячно росіяни роблять потужні такі ракетні атаки на нашу країну. Не на прикордонні чи прифронтові території, а вглиб країни. Тому можна очікувати, що таке станеться".

Гетьман також пов’язує останню атаку дронів-камікадзе типу "Shahed", у якій було задіяно 273 безпілотники, з помстою за ефективні удари по російських об’єктах та можливим випробуванням вдосконалених безпілотників.

"Є інформація, що вони хочуть перейти повністю на самостійне виготовлення таких безпілотників, на удосконалення. Тому комплекс оцих питань, плюс бажання помсти. Ну і от така масована атака. Ми велику кількість перехопили, але ті, що будуть удосконалені, якщо це буде так, як про це розповідають росіяни, то це певні складнощі. Я думаю, що ми знайдемо протидію".

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – новини

Як раніше повідомляв Главред, 14 травня РФ ударила балістикою по Сумах. Російські окупанти вдарили по об'єкту промисловості в Сумській громаді.

Нагадаємо, вранці 16 травня в Києві прогриміли вибухи, спалахнула пожежа. Уранці в п'ятницю, 16 травня, у Києві було чути звуки вибухів. Перед цим у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу сил ППО.

Також повідомлялося, що 16 травня РФ атакувала дронами Одещину – троє поранених, знищено будинок директора зоопарку. Вночі окупанти вдарили по Одеському та Білгород-Дністровському районах.

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