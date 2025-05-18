Масова втеча росіян з РФ, в країні вже вводять продуктові талони - що відбувається

Зниження цін на нафту найбільше вдарить про громадянах РФ, частина з них буде змушена покинути країну, але зрушень в Росії не станеться, зазначив аналітик.

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Уже зараз є суб'єкти федерації в Росії, які ввели картки на продукти / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Пендзин:

Доходи від продажу нафти становлять 35% бюджету РФ

Зниження цін на нафту вдарить по населенню, росіяни до 35 років почнуть масово покидати РФ

В деяких суб’єктах РФ вже вводять талони на продукти

Зниження цін на нафту на даному етапі серйозно впливає на російський бюджет. Однак від обвалу цін на на нафту, в першу чергу, найбільше постраждає саме російське населення, яке в більшості спокійно поставиться до такого сценарію. Про це під час чату на Главреді розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Пендзин пояснює, що близько 35% доходів російського бюджету становлять надходження від нафтогазової ренти. Чим дорожча нафта, яку продає Росія, тим більше надходжень до бюджету, а отже більше коштів на ведення війни. У держбюджеті РФ на 2025 рік було закладено середню ціну на нафту в 69 доларів за барель, але кілька тижнів тому цей прогноз уточнили, зменшивши базову ціну до 56 доларів за барель.

"Щоб зберегти відповідний рівень дефіциту, треба скорочувати видатки. Дефіцит бюджету - це різниця між витратами і доходами, а витрати - це і війна, і соціалка, і купа всього. Росія заклала дефіцит бюджету на цей рік на рівні 3,8 трильйонів рублів. Щоб зберегти цей рівень дефіциту, треба скорочувати витрати. Які витрати зараз скорочує Росія? Соціальні. Витрати на війну там не скорочують", - вказує економіст.

Він підсумовує, що ціна на нафту має вирішальний вплив на російську економіку, формування бюджету та рівень державних витрат. Найбільше від цього потерпають звичайні громадяни РФ. Втім, це навряд чи стане поштовхом до масового соціального невдоволення.

У Росії також проводили цікаве соціологічне опитування серед різних вікових та соціальних груп, аби з’ясувати їхнє бачення економічної ситуації в країні.

"З'ясувалося, що вікова група 50+ дуже спокійно ставиться до погіршення її матеріального рівня - за принципом: "добре не жили, нічого і звикати". Коли росіяни 50+ починають бачити черги в магазинах і відсутність продуктів харчування, замість того, щоб обурюватися, вони починають згадувати молодість, тобто у них починається ностальгія. Тому ця вікова група росіян спокійно сприймає можливі проблеми, пов'язані зі зменшенням доходів. Вони будуть багато говорити, будуть висловлювати багато хейту, але на кухнях", - вказує він.

Дивіться відео, в якому економіст Олег Пендзин розповів, ціни на які продукти харчування в Україні стають захмарними, та чому в Росії повертаються продуктові картки та дефіцит товарів:

Пендзин підкреслює, що найбільші труднощі та стреси чекають на росіян віком до 35 років. Саме ця вікова категорія найгостріше реагує на погіршення матеріального становища, і це може спричинити суттєвий відтік молоді з Росії. Така ситуація вже спостерігалась у 2022 році після оголошення часткової мобілізації: тоді мобілізували 300 тисяч осіб, але близько 2 мільйонів виїхали з країни.

Він зауважує, що росіяни не виходитимуть на масові протести, натомість вони реагуватимуть еміграцією, що є принципово іншим способом вираження незгоди.

"Тому жодних соціальних катаклізмів у Росії не буде. Не варто тішити себе надіями, що там буде погано, і росіяни вийдуть на вулиці та почнуть вимагати щось від влади. Ні, кожен вирішуватиме питання залежно від бачення свого місця в Росії.

І ще один момент. Уже зараз є суб'єкти федерації в Росії, які ввели картки на продукти, зокрема Якутія. Виходячи з досвіду економічної моделі Радянського Союзу останнього десятиліття, виглядатиме все так: без будь-яких обмежень товарами народного споживання і продуктами харчування забезпечуватимуться міста-мільйонники та міста-столиці; водночас що далі від центральної частини Російської Федерації, то "веселіше" буде, хіба що, можливо, там зроблять дешевшою горілку", - вказує він.

За словами аналітика, сподіватися на те, що зміна ціни на нафту спричинить соціальні потрясіння в Росії, не варто. У разі дефіциту коштів уряд передусім урізатиме соціальні видатки. Уже зараз РФ повністю згорнула фінансування своїх національних проєктів.

"Вище керівництво РФ живе в уявному світі, який сформований під дією російської пропаганди - в теплій ванні, ще й з поліетиленовим мішечком на голові. Тому жодних змін у політиці РФ не відбудеться через світові процеси. Росія воює і воюватиме далі. Тому давайте не очікувати, що в Росії щось зміниться до кінця цього року", - резюмував він.

Як змінювались ціни на нафту / Інфографіка: Главред

Ціни на нафту - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, політичний і економічний експерт Тарас Загородній вважає, що терміни, коли Росія відчує вплив зниження цін на нафту, залежать від темпів розвитку рецесії — якщо вона пришвидшиться, негативні наслідки стануть помітними вже за два місяці.

Він зазначає, що падіння цін на нафту, спричинене черговою хвилею глобальної економічної нестабільності, може завдати серйозного удару по російській економіці.

У свою чергу, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар пояснив, що нафтові ціни матимуть ланцюговий вплив на всю економіку РФ через її структурну взаємозалежність, однак ці процеси розтягнуті в часі, тому очікувати миттєвого краху держави не варто.

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Хто такий Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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