"І це позначилося": Мірошниченко назвав помилку Ziferblat на Євробаченні 2025

Україна цьогоріч могла потрапити в топ-5 на Євробаченні.

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Тимур Мірошниченко про результати Євробачення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тимур Мірошниченко, Ziferblat

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Яке місце могла посісти Україна на Євробаченні

Український відомий ведучий і коментатор Євробачення 2025 Тимур Мірошниченко висловив свою думку про виступ представників України у фіналі конкурсу.

Як заявив Тимур в інтерв'ю NV, Ziferblat потужно виступили в гран-фіналі та посіли дев'яте місце, але колективу не вистачило впевненості напередодні фіналу конкурсу. І якби артисти виступили так само успішно перед професійним журі 16 травня, то посіли б місце в п'ятірці найкращих.

"Я думаю, що конкретно в гранд-фіналі виступ - це був пік. Це був дійсно найкращий виступ гурту. На жаль, цього не сталося під час п'ятничного jury-final, коли голосують національні журі. Трошки не так упевнено це було, і це позначилося на результатах голосування національних журі. Тобто якби в п'ятницю було так само, як і в суботу, я думаю, що ми тоді в топ-5 були", - поділився Мірошниченко.

Ziferblat на сцені Євробачення 2025 / фото: instagram.com, Ziferblat

Також ведучий наголосив, що Україна щороку потрапляє в гранд-фінал і в топ-10, а це заслуговує на повагу.

"Здебільшого від музичних журналістів і професіоналів з інших країн я чув усе-таки позитивні відгуки, тому що Україну завжди поважають на Євробаченні. Україна - єдина країна, яка завжди кваліфікувалася в гранд-фінал. Ми вже котрий рік поспіль завжди не просто у фіналі, а в топ-10. Це справді унікальні показники. І звісно, ці журналісти завжди зазначають, що Україна не повторюється. Україна щоразу не копіює ні когось, ні саму себе. Вона щоразу нова. І це, насправді, фантастичний, по-моєму, вердикт", - додав Тимур.

Євробачення, Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

Дивіться відео виступу гурту Ziferblat:

Євробачення 2025 - останні новини

Зазначимо, як повідомляв Главред, переможець Євробачення 2025 - співак JJ з піснею "Wasted Love" - підкорив єврофанів незвичайним голосом із широким діапазоном. А сама пісня про особистий досвід нерозділеного кохання співака.

А також у прямий ефір Євробачення 2025 включалася представниця України учасниця Євробачення 2024 - Jerry Heil. За словами артистки, 12 балів Україна віддала Німеччині. Тим часом, жодна з країн не дала Україні найвищий бал.

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