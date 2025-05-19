Підраховано 100% голосів: проєвропейський Дан стане наступним президентом Румунії

Нікушор Дан став переможцем виборчих перегонів. Джордже Сіміон визнав поразку на виборах.

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Нікушор Дан переміг на виборах / Колаж: Главред, фото: facebook.com/NicusorDan.ro

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Стали відомі остаточні результати виборів президента Румунії

Джордже Сіміон уже визнав поразку

На президентських виборах у Румунії переміг прозахідний кандидат і мер Бухареста Нікушор Дан. Після опрацювання 100% протоколів з виборчих дільниць у другому турі він набрав 53,6% голосів.

Як свідчать дані румунського Центрвиборчкому, ультраправий проросійський лідер партії AUR Джордже Сіміон, якому Україна і Молдова заборонили в'їзд через загрозу нацбезпеці, отримав 46,4% голосів виборців.

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Таким чином, мер Бухареста став переможцем виборчих перегонів.

Дані Центрвиборчкому Румунії / prezenta.roaep.ro

"Особливі слова вдячності та подяки - румунським громадянам Республіки Молдова. Разом, з упевненістю і надією, ми продовжимо нашу європейську подорож! Я дякую президенту Майї Санду за привітання і підтримку в ці дні", - написав Дан у Facebook.

Нікушор Дан / facebook.com/NicusorDan.ro

Сіміон уже визнав поразку на виборах президента Румунії та привітав із перемогою свого опонента.

"Я хотів би привітати мого опонента Нікушора Дана, він виграв вибори, це була воля румунського народу. Я дякую понад 5 мільйонам румунів, які довірилися мені", - сказав Сіміон у відеозверненні у Facebook.

Також Сіміон закликав своїх прихильників продовжувати "боротьбу за справедливість, за правду, за природну сім'ю, християнську віру і свободу".

Сіміон, який набрав трохи більше ніж 5,2 мільйона голосів, визнав, що відчуває "гіркий смак поразки".

Вибори президента в Румунії

Як писав Главред, 18 травня в Румунії відбувся другий тур президентських виборів.

Основними кандидатами у другому турі були проросійський ультраправий Джордже Сіміон і Нікушор Дан.

Загальна явка виборців становила 64,72%, що на 11% більше, ніж у першому турі. У другому турі проголосували близько 9,99 мільйона виборців у Румунії та 1,64 мільйона за кордоном.

Президент України Володимир Зеленський привітав Нікушора Дана з перемогою. Він додав, що розраховує на подальший розвиток стратегічного партнерства між країнами задля стабільності, безпеки та добробуту.

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