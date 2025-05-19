У Польщі попередили, що після виборів для українських біженців будуть зміни

Польська система соціальної допомоги постійно зазнає змін і післявиборчий період не стане виключенням.

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Після виборів українці у Польщі можуть відчути на собі зміни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, ua.depositphotos.com

Що сказав Лукасевич:

Польща змінюватиме систему соцдопомоги

Українських біженців не будуть змушувати виїжджати з країни

Польща є однією із країн-лідерок по кількості українців, які знайшли у ній прихисток після початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії. Уряд держави з перших днів надавав українцям допомогу, але після президентських виборів 2025 року, які зараз у розпалі, може відбутися трансформація допомоги відповідно до інтересів Польщі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич. За його словами, українські біженці є частиною системи соцдопомоги Польщі і вони підпадатимуть під такі ж зміни, як і всі інші, хто є частиною програм.

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"Польська система соціальних виплат постійно трансформується. У нас є власне внутрішнє обговорення того, що робити з так званою програмою "800+", це відома програма підтримки сімей з дітьми. Тож ми ведемо це обговорення самостійно, і трансформація буде цілком природною для наших власних інтересів", - наголосив він.

При цьому Лукасевич запевнив, що Польща не буде змушувати українців виїжджати або залишатися в країні, біженці самостійно прийматимуть таке рішення і надалі.

"Це буде їхній вибір. Ми можемо, хіба що, провести якісь соціологічні дослідження, але знову ж таки – для цих людей немає жодної загрози чи несправедливості, яка могла б їх спіткати", - додав він.

Українські біженці в Європі / Інфографіка: Главред

Українські біженці в Європі - останні новини

Напередодні стало відомо, що українські біженці з роками втрачають бажання повертатися в Україну навіть після закінчення війни в майбутньому. Тривожні тенденції фіксує нове опитування, проведене в Польщі.

Раніше повідомлялося, що за кордоном українці призивного віку, тобто від 18 до 60 років, зможуть оформити паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон без фізичного військово-облікового документа.

Нагадаємо, Главред писав, що із травня 2025 року українські біженці в Естонії більше не зможуть отримувати допомогу на оплату оренди житла та перекази. Першим це нововведення торкнеться мешканців Таллінна, а згодом — й інших міст країни.

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Хто такий Пьотр Лукасевич? Пьотр Лукасевич - польський військовик, політолог, дипломат, полковник, посол Польщі в Афганістані (2012—2014), тимчасово повірений у справах Польщі в Україні (з 2024), пише Вікіпедія.

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