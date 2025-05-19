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Зеленський привітав Нікушора Дана: підсумки президентських виборів у Румунії

Руслан Іваненко
19 травня 2025, 01:31
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Центральна виборча комісія повідомляє офіційні результати голосування з високою явкою виборців.
Выборы
Вибори президента Румунії завершилися перемогою Нікушора Дана / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Про головне:

  • Нікушор Дан виграв другий тур виборів президента Румунії з підтримкою понад 54%
  • Зеленський вітає Дана та очікує посилення стратегічного партнерства між Україною і Румунією

У неділю в Румунії відбувся другий тур президентських виборів, за результатами якого мер Бухареста та проєвропейський політик Нікушор Дан отримав перемогу. Про це повідомляє офіційний сайт Центральної виборчої комісії Румунії.

Основними кандидатами у другому турі були проросійський ультраправий Джордже Сіміон та Нікушор Дан. Після опрацювання 99,02% протоколів Дан набирає 54,03% голосів, а Сіміон — 45,27%.

відео дня

Загальна явка виборців склала 64,72%, що на 11% більше, ніж у першому турі. У другому турі проголосували близько 9,99 мільйона виборців у Румунії та 1,64 мільйона за кордоном.

Для порівняння, у першому турі Сіміон отримав 40,96% голосів, а Дан — 20,99%. Ультраправий кандидат значною мірою підтримувався діаспорою, яка віддала йому понад 60% голосів, тоді як Дан отримав лише 25%.

Президент України Володимир Зеленський привітав Нікушора Дана з перемогою:

"Для України - як сусіда й друга - важливо мати надійного партнера в особі Румунії. І ми впевнені, що саме так і буде. Працюючи разом, ми можемо зміцнити і наші країни, і нашу Європу", - написав він.

Президент додав, що розраховує на подальший розвиток стратегічного партнерства між країнами задля стабільності, безпеки та добробуту.

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Українсько-румунські відносини після вторгнення Росії

Відносини України та Румунії після розпаду СРСР відзначилися тяжбами в міжнародному суді ООН від 2004-го до 2009 року щодо територіальної суперечки — делімітації континентального шельфу й виключної економічної зони між сусідами в Чорному морі.

Від перших днів агресії Росії проти України у 2014 році Румунія засуджувала дії Кремля й підтримувала територіальну цілісність України. Після початку повномасштабної війни Румунія однією з перших рішуче засудила російську агресію та воєнні злочини росіян, а вже в березні 2022 року приєдналася до української справи проти РФ у Міжнародному суді щодо вчинення геноциду.

Президент Румунії Клаус Йоханніс був серед перших лідерів країн, які відвідали Україну на початку війни 2022 року.

Трохи більш ніж через рік візит у Румунію здійснив президент України Володимир Зеленський. Румунська преса назвала його приїзд довгоочікуваним та історичним, хоча й запізнілим. Тоді само лідери обох країн оголосили про новий рівень відносин: стратегічне партнерство. Зеленський згадав тоді й про військову допомогу, яку Україна отримує від Румунії.

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