Зеленський привітав Нікушора Дана: підсумки президентських виборів у Румунії

Центральна виборча комісія повідомляє офіційні результати голосування з високою явкою виборців.

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Вибори президента Румунії завершилися перемогою Нікушора Дана / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Нікушор Дан виграв другий тур виборів президента Румунії з підтримкою понад 54%

Зеленський вітає Дана та очікує посилення стратегічного партнерства між Україною і Румунією

У неділю в Румунії відбувся другий тур президентських виборів, за результатами якого мер Бухареста та проєвропейський політик Нікушор Дан отримав перемогу. Про це повідомляє офіційний сайт Центральної виборчої комісії Румунії.

Основними кандидатами у другому турі були проросійський ультраправий Джордже Сіміон та Нікушор Дан. Після опрацювання 99,02% протоколів Дан набирає 54,03% голосів, а Сіміон — 45,27%.

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Загальна явка виборців склала 64,72%, що на 11% більше, ніж у першому турі. У другому турі проголосували близько 9,99 мільйона виборців у Румунії та 1,64 мільйона за кордоном.

Для порівняння, у першому турі Сіміон отримав 40,96% голосів, а Дан — 20,99%. Ультраправий кандидат значною мірою підтримувався діаспорою, яка віддала йому понад 60% голосів, тоді як Дан отримав лише 25%.

Президент України Володимир Зеленський привітав Нікушора Дана з перемогою:

"Для України - як сусіда й друга - важливо мати надійного партнера в особі Румунії. І ми впевнені, що саме так і буде. Працюючи разом, ми можемо зміцнити і наші країни, і нашу Європу", - написав він.

Президент додав, що розраховує на подальший розвиток стратегічного партнерства між країнами задля стабільності, безпеки та добробуту.

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