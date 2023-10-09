"Ми почали, Ізраїль переможе": Нетаньяху показав кадри ударів по Сектору Газа

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху опублікував відео на тлі заяв ЦАХАЛу про те, що ізраїльтяни посилили інтенсивність ударів по Газа.

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ХАМАС почав війну, ми відновимо безпеку нашої країни - Нетаньяху / Twitter Б. Нетаньяху

Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) в два рази посилила інтенсивність ударів по Сектору Газа. Глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху опублікував кадри ударів військ по анклаву.

Як повідомила пресслужба ЦАХАЛа у понеділок, 9 жовтня, ізраїльська армія в два рази збільшила інтенсивність ударів по Сектору Газа, звідки на Ізраїль напали терористи ХАМАС. Ізраїльтяни пишуть, що бойовики вбили понад 700 їхніх співгромадян.

"ЦАХАЛ веде один з найбільших авіаударів проти ХАМАС у Газі, щоб зменшити і знищити їхню здатність тероризувати народ Ізраїлю. ХАМАС почав війну. Ми відновимо безпеку нашої країни", - зазначено в повідомленні. відео дня

Також в ізраїльській армії заявили, що в період з суботи до ранку понеділка вони завдали масованого авіаційного удару і уразили понад 1200 цілей терористів. Йдеться про збройові склади, місця виробництва зброї, центри управління, штаби та військову техніку.

"Сьогодні ми подвоїли цю кількість (ударів, - ред.)", - сказали у ЦАХАЛ.

Ізраїль завдає ударів по терористах ХАМАС у Секторі Газа

Прем'єр Нетаньяху в своєму Twitter-акаунті опублікував відео ударів і заявив, що Ізраїль повинен перемогти в протистоянні з терористами.

"Ми почали. Ізраїль здобуде перемогу", - підкреслив Нетаньяху.

Кадри ударів по терористах ХАМАС у Газа

ЦАХАЛ завдає ударів по терористах ХАМАС / скріншот Главред

Також зазначено, що ізраїльські цивільні особи стали не єдиними жертвами терористів ХАМАС. Бойовики спеціально влаштувалися посеред населення Газа. Військові стверджують, що поруч з мечеттю і школою був знищений їхній об'єкт.

Бойовики ХАМАС почали війну проти Ізраїлю

Терористи ХАМАС 7 жовтня напали на Ізраїль. Вони завдали ударів по центральній і південній частині держави з моря, повітря і суші. Бойовики били по Ізраїлю з території Сектора Газа. Запустили понад 2200 ракет.

Ізраїль уперше за 50 років оголосив про стан війни. Уряд ухвалив рішення про запуск пункту "40 аллеф", який вказує на оголошення війни. Також ізраїльська влада збирається мобілізувати 300 тисяч осіб.

Глава уряду Біньямін Нетаньяху в телефонній розмові з президентом США Джо Байденом заявив, що Ізраїль має намір ввести війська до Сектора Газа. Згідно з даними журналістів, Штати не будуть відмовляти Ізраїль від військової операції.

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