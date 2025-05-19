Скандал на Євробаченні 2025: Україну та Ізраїль звинуватили в махінаціях

В Іспанії поставили під сумнів чесність результатів голосування.

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Євробачення 2025 - скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Коротко

В Іспанії висловилися про Євробачення 2025

Яке рішення вони ухвалили

Сьогодні, 19 травня, стало відомо, що в Іспанії звинуватили Україну та Ізраїль у махінаціях під час голосування у фіналі Євробачення 2025.

Як повідомляє verTele, в ефірі іспанського мовника припустили, що результати Ziferblat і Юваль Рафаель не чесні, адже Україна та Ізраїль перебувають у стані війни. Нагадаємо, Юваль посіла друге місце на конкурсі, Ziferbla дев'яте, а Іспанія - двадцять четверте.

відео дня

Іспанія вже навіть звернулася до Європейської мовної спілки, щоб перевірили, чи чесно підрахували голоси глядачів.

Євробачення 2025 / фото: скрін відео

"RTVE пропонує розпочати дебати щодо телеголосування, щоб оцінити, чи є поточний спосіб його проведення найкращим. Мовник вважає, що на телеголосування впливають нинішні збройні конфлікти, через що музичні змагання втрачають свою культурну сутність", - зазначено в повідомленні.

Євробачення, Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

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Євробачення 2025 - останні новини

Зазначимо, як повідомляв Главред, переможець Євробачення 2025 - співак JJ з піснею "Wasted Love" - підкорив єврофанів незвичайним голосом з широким діапазоном. А сама пісня про особистий досвід нерозділеного кохання співака.

А також у прямий ефір Євробачення 2025 включалася представниця України учасниця Євробачення 2024 - Jerry Heil. За словами артистки, 12 балів Україна віддала Німеччині. Тим часом, жодна з країн не дала Україні найвищий бал.

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