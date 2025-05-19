Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Чому РФ не змогла запустити ракету "Ярс": ЗМІ заявили про "позаштатну ситуацію"

Юрій Берендій
19 травня 2025, 11:31
4050
Аналітики не виключають позаштатної ситуації через яку Кремль міг скасувати запуск ракети "Ярс".
Чому РФ не змогла запустити ракету
Чому РФ не змогла запустити міжконтинентальну балістичну ракету "Ярс" / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що йдеться у матеріалі Defense Express:

  • Пуск ракети "Ярс" не міг бути не помічений самими росіянами
  • Росіяни могли не здійснити навчально бойовий запуск
  • Не виключена позаштатна ситуація

Попри анонсований Росією на ніч 19 травня "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної ракети РС-24 "Ярс", усе свідчить про те, що запуск так і не відбувся. Про це повідомляє аналітичне видання Defense Express.

За даними ГУР МОУ, пуск мав здійснюватися з незвичного району — поблизу населеного пункту Свободний у Свердловській області, де дислокується 433-й полк 42-ї дивізії 31-ї ракетної армії РФ. Це всього за 25 км від Нижнього Тагілу, тож імовірність того, що запуск залишився б непоміченим місцевими, вкрай низька.

відео дня

Оскільки міжконтинентальні ракети зазвичай спрямовуються на полігон "Кура" на Камчатці, траєкторію польоту мали б бачити жителі великої частини Сибіру й Далекого Сходу — від Ханти-Мансійська до Магадану. Проте жодного відео чи підтвердження запуску оприлюднено не було.

"Чому саме росіяни не здійснили запуск, залишається невідомим. Зрештою у 2023 році РФ вдвічі поспіль не змогла штатно здійснити запуски РС-24 "Ярс", які збивались з курсу. Зрештою, будь-яка ракета проходить передпольотну перевірку і навряд Кремль зацікавлений у тому, щоб перед перемовинами Путіна та Трампа показати неспроможність своїх сил ядерного стримування. Також не виключена нештатна ситуація на першому етапі польоту одразу після старту. Попри те, що "Ярс" є глибокою модернізацією "Тополя", завжди існує ризик відмови", - вказують аналітики.

У виданні також нагадали, що наприкінці вересня 2024 року на космодромі "Плєсєцк" у Росії стався вибух міжконтинентальної ракети РС-28 "Сармат" безпосередньо в пусковій шахті.

Чому РФ не змогла запустити ракету
Що відомо про РС-24 "Ярс" / Інфографіка: Главред

Загроза ударів міжконтинентальних балістичних ракет - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Головне управління розвідки заздалегідь попереджало, що в ніч на 19 травня Росія планує провести "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 із комплексу "Ярс".

Видання Defense Express звертає увагу на незвичне місце проведення цього запуску — замість традиційного полігону "Плесецьк", де зазвичай здійснюють такі пуски, цього разу мова йде про район поблизу населеного пункту Свободний у Свердловській області, як вказувалося у повідомленні ГУР.

Авіаційний експерт і колишній інженер-випробувач "КБ Антонова" Костянтин Криволап вважає, що навіть якщо Росія виконає демонстраційний запуск ракети "Ярс", це не матиме жодного реального воєнного впливу.

Інші новини:

Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Ярс
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Чому РФ не змогла запустити ракету "Ярс": ЗМІ заявили про "позаштатну ситуацію"

Чому РФ не змогла запустити ракету "Ярс": ЗМІ заявили про "позаштатну ситуацію"

11:31Війна
В НАТО попередили, що РФ може готувати напад, перші ознаки є - ЗМІ

В НАТО попередили, що РФ може готувати напад, перші ознаки є - ЗМІ

11:28Війна
СБУ розгромила ворожу РЛС і склади окупантів на "вишках Бойка": подробиці

СБУ розгромила ворожу РЛС і склади окупантів на "вишках Бойка": подробиці

11:12Україна
Реклама

Популярне

Більше
Українську співачку прогнали зі складу нацжурі Євробачення - причина

Українську співачку прогнали зі складу нацжурі Євробачення - причина

Кухарі закликали не варити картоплю у воді — в чому причина і яка альтернатива

Кухарі закликали не варити картоплю у воді — в чому причина і яка альтернатива

Гороскоп Таро на тиждень з 19 по 25 травня: Овнам потрібен відпочинок, Раків завалять роботою

Гороскоп Таро на тиждень з 19 по 25 травня: Овнам потрібен відпочинок, Раків завалять роботою

Масова втеча росіян з РФ, в країні вже вводять продуктові талони - що відбувається

Масова втеча росіян з РФ, в країні вже вводять продуктові талони - що відбувається

РФ обрала нетипове місце для запуску РС-24 "Ярс": в ЗМІ розкрили важливу деталь

РФ обрала нетипове місце для запуску РС-24 "Ярс": в ЗМІ розкрили важливу деталь

Останні новини

11:55

Виплати породіллям підвищать: Кабмін хоче підтримати українок

11:43

Ідеальний час: які сорти картоплі садити в травніВідео

11:31

Чому РФ не змогла запустити ракету "Ярс": ЗМІ заявили про "позаштатну ситуацію"

11:28

В НАТО попередили, що РФ може готувати напад, перші ознаки є - ЗМІ

11:12

СБУ розгромила ворожу РЛС і склади окупантів на "вишках Бойка": подробиціВідео

Війна триватиме ще рік, а на переговорах Росію далі більше цікавитиме доля Бєлгородщини – ПалійВійна триватиме ще рік, а на переговорах Росію далі більше цікавитиме доля Бєлгородщини – Палій
11:11

Китайський гороскоп на завтра 20 травня: Бикам - лінь, Кроликам - хвороба

10:56

Чому кредити онлайн стали звичкою? Думка фахівців та клієнтів Бізнес Позика реклама

10:50

У Польщі попередили, що після виборів для українських біженців будуть зміни

10:48

Урожай втрачено на 80%: на які фрукти та овочі в Україні різко зросте ціна

Реклама
10:46

Переговори в Стамбулі мали для РФ несподівану ціль - що задумав Кремль

10:33

3 роки KRAKO: нова колекція оживає завдяки штучному інтелекту новини компанії

10:29

"Втілення вірності та відданості": Джулія Робертс повідомила про втрату в родині

10:29

Михайло Поплавський: "Ера ШІ починається в Університеті культури!" актуально

10:17

Постраждали 5 областей, є поранені: РФ вдарила по Україні понад сотнею дронів

10:14

"Нічого хорошого для України": дипломат сказав, що буде після розмови Трампа з Путіним

09:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 травня (оновлюється)

09:47

Долар пішов угору: скільки коштує валюта 19 травня 2025 року в банках

09:41

В Румунії обійшлося - ще одного "орбана" не сталосяПогляд

09:31

Прикрила собою 4-річного сина і загинула: РФ вбила у Василькові молоду маму

09:22

"Під час наїздів": з'явилася огидна правда про зрадницю Лорак

Реклама
09:11

Поспіх і конфлікти - не про них: 3 найбільш терплячі знаки зодіаку

09:01

В Україні змінилися ціни на яйця: скільки коштує десяток і чого чекати до кінця травня

08:57

Венс зробив гучну заяву після переговорів із Зеленським у Римі - про що сказав

08:28

Карта Deep State онлайн за 19 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:16

Кремль не піде на компроміси: в ЗМІ розкрили плани Путіна на Україну до кінця року

08:11

"І це позначилося": Мірошниченко назвав помилку Ziferblat на Євробаченні 2025

08:08

У Байдена діагностували рак: як відреагував Трамп

07:30

Підраховано 100% голосів: проєвропейський Дан стане наступним президентом Румунії

07:00

Чи хочуть росіяни завершення війни в Україні: в ISW вказали на важливі факти

06:02

Путін прийшов в Україну - і не взяв, і вже ніколи не візьмеПогляд

05:45

Гороскоп на завтра 20 травня: Ракам - раптові новини, Левам - захоплива ситуація

04:30

Садівників закликали зберігати кавову гущу - для чого вона потрібна

03:35

Чи їдять італійці піцу з ананасами: ресторатор здивував відповіддю

03:02

Як можуть пройти переговори Зеленського і Путіна - названо несподіваний нюанс

02:15

Під загрозою міста-стотисячники: прогноз сценарію нового наступу РФ

02:00

Росія готує новий удар: що відомо про ракетне завантаження на авіабазі "Енгельс"

01:31

Зеленський привітав Нікушора Дана: підсумки президентських виборів у Румунії

00:06

Трагічний випадок у Харкові: військових посадовців РТЦК тимчасово усунули

18 травня, неділя
23:24

У експрезидента США Джо Байдена виявили агресивну форму раку - NYT

23:20

Путін демонструє "Ярс": експерт пояснив, що насправді стоїть за цим кроком

Реклама
23:00

Гроші литимуться рікою: 3 знаки зодіаку зірвуть фінансовий куш до кінця травня

22:23

РФ обрала нетипове місце для запуску РС-24 "Ярс": в ЗМІ розкрили важливу деталь

22:16

Скандал у Львові: ветеран Нацгвардії звинуватив у побитті працівників ТЦК

22:06

Водіям готують сюрприз: Рада готує посилення штрафів на популярне порушення ПДР

21:45

Хто такі характерники: воїни, оповиті легендами

21:23

Зеленський не піде на поступки й не визнає Крим за РФ – The Sunday Times

21:14

США представили "сильний мирний план" у Стамбулі: Келлог розкрив деталі

21:02

Італія передасть сотні бронетранспортерів Україні: аналітики оцінили технічний стан

20:50

"Коаліція охочих" не готова робити нічогоПогляд

20:29

Трамп може "зіскочити": несподіваний прогноз санкційного "удару" по РФ

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Переговори з Росією
Зустріч Зеленського з Путіним і перемовиниТрамп зробив заяву про Зеленського і ПутінаКремль поставив ще жорсткіший ультиматум Україні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти