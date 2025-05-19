Чому РФ не змогла запустити ракету "Ярс": ЗМІ заявили про "позаштатну ситуацію"

Про що йдеться у матеріалі Defense Express:
- Пуск ракети "Ярс" не міг бути не помічений самими росіянами
- Росіяни могли не здійснити навчально бойовий запуск
- Не виключена позаштатна ситуація
Попри анонсований Росією на ніч 19 травня "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної ракети РС-24 "Ярс", усе свідчить про те, що запуск так і не відбувся. Про це повідомляє аналітичне видання Defense Express.
За даними ГУР МОУ, пуск мав здійснюватися з незвичного району — поблизу населеного пункту Свободний у Свердловській області, де дислокується 433-й полк 42-ї дивізії 31-ї ракетної армії РФ. Це всього за 25 км від Нижнього Тагілу, тож імовірність того, що запуск залишився б непоміченим місцевими, вкрай низька.
Оскільки міжконтинентальні ракети зазвичай спрямовуються на полігон "Кура" на Камчатці, траєкторію польоту мали б бачити жителі великої частини Сибіру й Далекого Сходу — від Ханти-Мансійська до Магадану. Проте жодного відео чи підтвердження запуску оприлюднено не було.
"Чому саме росіяни не здійснили запуск, залишається невідомим. Зрештою у 2023 році РФ вдвічі поспіль не змогла штатно здійснити запуски РС-24 "Ярс", які збивались з курсу. Зрештою, будь-яка ракета проходить передпольотну перевірку і навряд Кремль зацікавлений у тому, щоб перед перемовинами Путіна та Трампа показати неспроможність своїх сил ядерного стримування. Також не виключена нештатна ситуація на першому етапі польоту одразу після старту. Попри те, що "Ярс" є глибокою модернізацією "Тополя", завжди існує ризик відмови", - вказують аналітики.
У виданні також нагадали, що наприкінці вересня 2024 року на космодромі "Плєсєцк" у Росії стався вибух міжконтинентальної ракети РС-28 "Сармат" безпосередньо в пусковій шахті.
Загроза ударів міжконтинентальних балістичних ракет - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Головне управління розвідки заздалегідь попереджало, що в ніч на 19 травня Росія планує провести "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 із комплексу "Ярс".
Видання Defense Express звертає увагу на незвичне місце проведення цього запуску — замість традиційного полігону "Плесецьк", де зазвичай здійснюють такі пуски, цього разу мова йде про район поблизу населеного пункту Свободний у Свердловській області, як вказувалося у повідомленні ГУР.
Авіаційний експерт і колишній інженер-випробувач "КБ Антонова" Костянтин Криволап вважає, що навіть якщо Росія виконає демонстраційний запуск ракети "Ярс", це не матиме жодного реального воєнного впливу.
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