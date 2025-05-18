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Путін демонструє "Ярс": експерт пояснив, що насправді стоїть за цим кроком

Руслан Іваненко
18 травня 2025, 23:20
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Спеціаліст зазначає, що демонстрація ракети спрямована на залякування України та Заходу.
ЯРС
Авіаінженер розповідає про технічні особливості "Ярса" / колаж: Главред, фото: wikipedia.org, Главред

Читайте в матеріалі:

  • Чому "Ярс" не змінить хід війни і що приховує цей запуск
  • Що стоїть за погрозами Росії і чому варто зберігати спокій
  • Як Росія намагається тиснути ракетними запусками

Можливий демонстраційний запуск Росією міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс" не матиме реального воєнного значення. Таку думку висловив авіаційний експерт, колишній інженер-випробувач "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап у коментарі РБК-Україна.

"Такий час, його потрібно просто пережити. До цього "Ярсу", з одного боку, треба бути готовим, але не розводити паніку. Геймчейнджером він не стане точно. Лише покаже, що Путін... може погрожувати, піднімати ставки, що він нібито всесильний і йому плювати на санкції. Але як переговори є театром Трампа, так і путінські погрози 'Ярсом'... тільки театром для Трампа і для Європи", – зауважив експерт.

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На думку Криволапа, запуск має на меті залякування України та Заходу, адже Росія більше не має чим здивувати.

"Я був упевнений, що було два-три екземпляри 'Орєшніка'. Але один вони запустили по Дніпру, другий згорів, а третього, найімовірніше, не було", – зазначив він.

Експерт також порівняв "Ярс" із попередніми розробками РФ. За його словами, це триступенева ракета, яка стала основою для створення РС-26 "Рубіж", що так і не пішла в серійне виробництво. У випадку з "Орєшніком", за його словами, залишили два ступені і прикріпили до них макет боєголовки.

Щодо можливого місця запуску, експерт вважає, що цього разу його можуть провести з Свердловської області, тоді як "Орєшнік" запускали з Капустина Яру, звідки до Дніпра було близько 800 км.

Путін демонструє 'Ярс': експерт пояснив, що насправді стоїть за цим кроком
РС-24 "Ярс" / Інфографіка: Главред / Главред

"Тому й змушені десь за Уралом запускати, ближче не вийде, треба щоб вони вклалися в цю дистанцію. І то я вважаю, що це буде дуже важко", – підсумував авіаексперт.

Запуск ракети РС-24 з комплексу "Ярс" - що відомо

Нагадаємо, Росія готується до "навчально-бойового" запуску міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс" у ніч на 19 травня. Головне управління розвідки заявило, що пуск проведе розрахунок 433-го полку 42-ї дивізії 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення поблизу Свободного у Свєрловській області.

Як повідомляв Главред, російська міжконтинентальна балістична ракета РС-24 "Ярс" — стратегічна ядерна система п’ятого покоління. Вона створена для удару у відповідь у разі ядерної атаки та представлена у стаціонарному (шахтному) та мобільному варіантах.

Крім того, за даними ГУР, пуск ракети проведе розрахунок 433-го полку 42-ї дивізії 31-ї армії Ракетних військ стратегічного призначення РФ. Старт — з району поблизу населеного пункту Свободний у Свердловській області, що розташований більш як за 1600 км від українського кордону.

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