У експрезидента США Джо Байдена виявили агресивну форму раку - NYT

Сім'я експрезидента США розглядає варіанти лікування.

https://glavred.net/world/u-eks-prezidenta-ssha-dzho-baydenta-obnaruzhili-agressivnuyu-formu-raka-nyt-10665854.html Посилання скопійоване

У Джо Байдена виявили рак / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Potus46archive

Що відомо:

У Джо Байдена виявили рак

Лікарі поставили діагноз - агресивна форма раку простати

Байден і його родина обговорюють варіанти лікування

У колишнього президента США Джозефа Байдена у п'ятницю, 16 травня, діагностували агресивну форму раку простати. Наразі родина Байдена розглядає можливі варіанти лікування разом із лікарями. Про це повідомив речник політика у неділю, 18 травня, пише NYT.

"Хоча це більш агресивна форма захворювання, рак, схоже, чутливий до гормонів, що дозволяє ефективно його лікувати. Президент і його сім'я розглядають варіанти лікування разом зі своїми лікарями", - заявив речник Байдена. відео дня

За словами прессекретаря, хворобу діагностували після того, як лікарі виявили "невеликий вузлик" на простаті Байдена, який викликав потребу в подальшому обстеженні.

Завершення президенства Байдена - що відомо

Нагадаємо, президентство Джо Байдена завершилося 20 січня 2025 року після одного терміну, який був позначений викликами світового масштабу — пандемією COVID-19, численними глобальними конфліктами та складною внутрішньополітичною ситуацією в США.

Політик офіційно оголосив про відмову від участі в наступних президентських виборах, пояснивши своє рішення турботою про інтереси партії та держави. Водночас його опоненти неодноразово піднімали питання про нібито погіршення когнітивних функцій Байдена та сумнівалися у його здатності ефективно керувати країною.

Попри це, сам Байден не приховував наміру залишатися активним у публічній сфері. Він готовий збирати кошти, брати участь у виборчих кампаніях і підтримувати партію. Водночас опитування показують рекордно низьку підтримку демократів, а чимало однопартійців сумніваються, що 82-річний Байден здатен змінити ситуацію.

Дональд Трамп показав журналістам прощального листа від Джо Байдена, залишеного в Овальному кабінеті 20 січня 2025 року. У ньому Байден побажав Трампу успіхів, миру та благословення для країни. Цей жест є частиною президентської традиції США, започаткованої у 1989 році.

Як повідомляв Главред, нещодавно експрезидент США Джо Байден звинуватив Дональда Трампа в потуранні Кремлю. В інтерв’ю BBC він назвав ідеї про поступки України "сучасною політикою умиротворення", яка може дати Росії хибний сигнал.

Читайте також:

Хто такий Джо Байден? Джо Байден - американський державний і політичний діяч, 46-й президент США. Член Демократичної партії, раніше обіймав посаду 47-го віцепрезидента з 2009 до 2017 року за президента Барака Обами і представляв штат Делавер у Сенаті США з 1973 до 2009 року. Доктор права (1968). У квітні 2023 року Байден висунув свою кандидатуру в президенти. Після праймеріз Демократичної партії 2024 року він став можливим кандидатом партії на президентських виборах 2024 року, але в липні 2024 року зняв свою кандидатуру через проблеми з віком і здоров'ям, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред