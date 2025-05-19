Виплати породіллям підвищать: Кабмін хоче підтримати українок

Уряд планує посилити підтримку родин із дітьми та стимулюватиме батьків працевлаштовуватися.

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В Україні розробили нову програму підтримки батьків / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

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Виплати за народження дитини в Україні планують змінити. Уряд розробив нову програму підтримки батьків. Серед іншого передбачено виплати жінкам у розмірі 50 тисяч гривень після народження дитини.

Як свідчить проєкт, розміщений на сайті Федерації профспілок України, проєкт Міністерства соціальної політики розроблено для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства з навчанням чи професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий період та на час догляду за дитиною після її народження.

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Які виплати можна буде отримати при народженні дитини

Згідно з проєктом пропонується:

надавати допологову підтримку вагітним жінкам (у розмірі 100% заробітної плати застрахованим і 7 тисяч гривень незастрахованим);

надавати одноразову виплату в розмірі 50 тисяч гривень усім жінкам, які народили дитину;

надавати жінкам допомогу для відновлення після пологів у розмірі, визначеному Кабінетом міністрів після ухвалення проєкту;

надавати одному з батьків дитини (опікуну, бабусі, дідусеві або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною) допомогу по догляду у розмірі, що буде визначений Кабінетом Міністрів України після ухвалення проєкту акта;

надавати допомогу по догляду за дитиною "єЯсла" одному з батьків (опікуну), у разі якщо батьки вийшли на роботу після досягнення дитиною 1 року, у розмірі, що буде визначено урядом після ухвалення проєкту акта.

Також при народженні дитини одному з батьків дитини (опікуну) здійснюється видача одноразової допомоги "Пакунок малюка".

"Пакунок малюка" надається на останньому терміні вагітності, починаючи з 36 тижня вагітності, упродовж одного дня після народження дитини або у термін, що не перевищує три місяці з дня народження дитини, у порядку, визначеному Кабміном.

"Кроки дадуть змогу посилити підтримку сімей із дітьми та стимулюватимуть батьків працевлаштовуватися, а також стимулюватимуть розвиток мережі приватних закладів дошкільної освіти", - ідеться в проєкті документа.

Які виплати можна отримати при народженні дитини

Зазначимо, сума допомоги при народженні дитини у 2025 році становить 41 280 грн. Цей показник не переглядався з 2014 року.

Виплата 10 320 грн здійснюється одразу після народження малюка, а решта суми розбивається рівномірними частинами (по 860 грн) і виплачується впродовж наступних 36 місяців.

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами для безробітних жінок, зареєстрованих у центрі зайнятості, у 2025 році становить 757 грн або 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи в розрахунку на місяць.

Грошовий еквівалент "Пакунку малюка" (бебі-боксу) відповідає трьом розмірам прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років (7 689 грн).

Як писав Главред, в Україні вже збиралися підвищити виплати при народженні дитини. У 2021 році йшлося про суму від 50 до 150 тис. гривень. Розмір виплат мав залежати від того, яка за рахунком дитина народжується в сім'ї. Проєкт закону так і не був розглянутий Верховною Радою.

6 листопада 2024 року у парламенті було зареєстровано проєкт Закону № 12184, згідно з яким допомогу при народженні дитини планувалося нараховувати з огляду на розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановленого на день народження дитини.

Виплату допомоги при народженні дитини планувалося здійснювати одноразово в сумі, що дорівнює 25 прожитковим мінімумам на дитину (64 075 грн), а решту допомоги мали виплачувати упродовж 36 місяців рівними частинами, тобто по 5 695 грн щомісяця. Цей проєкт закону також не дійшов до зали парламенту.

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