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"Нічого хорошого для України": дипломат сказав, що буде після розмови Трампа з Путіним

Альона Вороніна
19 травня 2025, 10:14
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Україні не варто очікувати нічого позитивного від розмови президента США і російського диктатора.
'Нічого хорошого для України': дипломат сказав, що буде після розмови Трампа з Путіним
Дипломат сказав, що буде після розмови Трампа з Путіним/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, kremlin.ru

Основні тези Огризка:

  • Україні не варто очікувати нічого позитивного від розмови Трампа і Путіна
  • Трамп досить спокійно реагує на поведінку Путіна і вигороджує його
  • Також Трамп не помічає, що російський диктатор ігнорує його слова

Україні не варто сподіватися на якийсь позитивний результат від анонсованої розмови президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, яка повинна відбутися у понеділок, 19 травня.

Трамп досить спокійно реагує на дії Путіна, зокрема на його ставлення до переговорів у Стамбулі. Про це сказав дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко в ефірі "Еспресо".

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"Якщо чесно, я не очікую нічого позитивного для України, на превеликий жаль. Хоча, зазвичай я оптимістично налаштований, але в даному випадку – ні. Тому що те, що ми спостерігаємо за останні тижні і місяці, Трамп вигороджує Путіна де можна і де не можна. І от ця вся історія навколо Стамбула в черговий раз продемонструвала, що хоч Путін відверто, як би делікатніше сказати, не звертає уваги на те, що говорить Трамп. Трамп цього не помічає", – сказав Огризко.

Дипломат звернув увагу, що американський президент спокійно реагує на дії російського диктатора Путіна, зокрема щодо переговорів у Стамбулі й того, кого саме глава Кремля на ці переговори відправив.

"Тебе (Путіна – ред.) запрошують, тобі пропонують, ти посилаєш невідомо кого, робиш відповідні заяви і так далі. Ну про що мова? Але Трамп при тому при всьому спокійно на це реагує: "Ну, не приїде Путін до Стамбула, і я не приїду. А що, він збирався їхати? Не збирався, так чого я поїду". Ну це те, що насправді в нормальну голову не влазить", – сказав дипломат.

'Нічого хорошого для України': дипломат сказав, що буде після розмови Трампа з Путіним
Дональд Трамп/ Інфографіка: Главред

Розмова Трампа і Путіна – що відомо

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним. Організація зустрічі двох президентів потребує певної роботи, переконаний Рубіо.

За його словами, єдине, що може розв'язати глухий кут, який склався з переговорами щодо закінчення війни в Україні, – "це пряма розмова між Трампом і Путіним". Рубіо нагадав, що сам глава Білого дому "вже відкрито висловив упевненість, що це має статися".

Після цього у Трампа анонсували "дуже успішну" розмову з Путіним. Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і лідером РФ Володимиром Путіним, яка має відбутися 19 травня, буде дуже успішною. Розрив між Україною та РФ скоротився, заявив спецпосланець Трампа Стів Віткофф.

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Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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