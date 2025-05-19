Прикрила собою 4-річного сина і загинула: РФ вбила у Василькові молоду маму

27-річна жінка загинула внаслідок російської атаки по Київщині закривши собою 4-річного сина.

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27-річна мати загинула, її 4 -річний синочок Маркуша бореться за зір / Колаж Главред, фото: Київська ОВА, "Васильків найкраще місто"/Facebook

У ніч на неділю, 18 травня, Росія завдала масованого удару дронами по Київщині. Загалом по регіону було випущено понад 150 дронів. Сили протиповітряної оборони працювали по всій області, однак є руйнування та жертви.

У місті Васильків Обухівського району загинула 27-річна жінка, яка під час вибуху прикрила собою 4-річного сина. Дитина вижила, але отримала уламкове поранення в обличчя — медики борються за збереження зору.

Про трагедію повідомила Тетяна Савченко в місцевій спільноті "Васильків – найкраще місто". За її словами, загиблою є 27-річна Анюта, донька її чоловіка. Жінка загинула внаслідок прямого влучання уламків у будинок, де перебувала родина.

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"Сьогодні була страшна ніч для Василькова, найстрашнішою й останньою вона виявилася для Анюти – доньки мого чоловіка", – зазначила жінка.

/ Фото: скріншот

Під час вибуху вона закрила собою свого чотирирічного сина Марка, врятувавши йому життя.

Внаслідок атаки також дістали поранення свати — батьки чоловіка Тетяни. Їх доправили до лікарні.

Що відомо про ударний БпЛА типу "Shahed" / Інфографіка: Главред

Удар по Київщині 18 травня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 18 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак на Київську область, випустивши понад 150 ударних безпілотників по регіону. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у своєму Telegram.

Унаслідок масованої атаки зафіксовано руйнування інфраструктури, є жертви — одна людина загинула, кілька отримали поранення.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 18 травня ворог випустив по території України загалом 273 дрони-камікадзе "Shahed", а також інші безпілотники з різних напрямків, зокрема з Брянська, Курська, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

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