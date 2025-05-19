У Байдена діагностували рак: як відреагував Трамп

Прессекретар експрезидента США заявив, що рак Байдена піддається лікуванню.

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Дональд Трамп побажав Байдену одужання / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

У Байдена виявили рак

Трамп побажав Байдену швидкого та успішного одужання

У колишнього президента США Джо Байдена діагностували агресивну форму раку простати з метастазами в кістки.

Діагноз поставили після того, як лікарі виявили "невеликий вузол" на простаті Байдена, який вимагав "подальшої оцінки". Про це пише The New York Times із посиланням на прессекретаря Байдена.

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Рак Байдена "характеризується 9 балами за шкалою Глісона (група 5) з метастазами в кістки". За словами прессекретаря експрезидента США, рак Байдена піддається лікуванню.

"Хоча це більш агресивна форма захворювання, рак, схоже, чутливий до гормонів, що дає змогу ефективно його лікувати", - йдеться в заяві.

Чинний президент США Дональд Трамп, який неодноразово критикував Байдена і звинувачував його в більшості проблем країни, заявив, що "засмучений" через діагноз Байдена.

"Ми з Меланією (дружина президента Меланія Трамп - ред.) засмучені звісткою про нещодавній медичний діагноз Джо Байдена. Ми висловлюємо наші найтепліші та найкращі побажання Джилл і сім'ї, а також бажаємо Джо швидкого і успішного одужання", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Як писав Главред, нещодавно Джо Байден розкритикував чинного президента США Дональда Трампа через його підхід щодо війни Росії проти України.

"Він [Путін] вірить, що має історичні права на Україну... Він не може змиритися з тим, що [...] Радянський Союз розпався. І будь-хто, хто думає, що він зупиниться, є просто дурнем", - сказав експрезидент США.

Зі свого боку, Трамп звинуватив Байдена і президента України Володимира Зеленського в початку агресії Росії проти України, водночас не згадавши жодного разу російського диктатора Путіна.

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