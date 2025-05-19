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Раніше доступна в Україні ягода стане розкішшю: наскільки зросте ціна

Анна Косик
19 травня 2025, 12:17
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Основною причиною підвищення цін на сезонні ягоди є втрати у садівництві.
Ягоды, деньги
Ягоди в Україні стають дорогим задоволенням / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили аналітики:

  • Заморозки вплинули на втрату великої частки врожаю
  • Ціни на черешню і вишню будуть вищими, ніж зазвичай

У травні-червні 2024 року ціни на черешню досягли 175 гривень за кілограм ягід. Згодом вони дещо знизились до 100-140 гривень. Але цього року, найімовірніше, українці не побачать таких цінників на раніше доступну ягоду.

Як повідомили аналітики EastFruit, через третю хвилю весняних заморозків, яка накрила Україну у квітні, було втрачено близько 45-55% врожаю черешні, насамперед у південних регіонах країни, де зосереджено виробництво.

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Натомість у центральних регіонах втрати були навіть вищими. Подібна ситуація і з вишнею, її втрати оцінюють у близько 35-50%.

Через це аналітики прогнозують, що ціни на ягоди цьогоріч у сезон будуть вищими, таким чином вони стануть справжнім "делікатесом" для деяких категорій населення. У ситуації з черешнею на це впливає додатковий фактор.

"Україна і так переважно залежить від імпорту черешні після окупації російськими агресорами традиційних регіонів вирощування цих фруктів та фактичного знищення основної частини плантацій. Тому ціни на черешню цього року в Україні будуть ще вищими, ніж зазвичай", - наголосили аналітики.

Наразі достеменно невідомо наскільки зросте ціна, але аналітики прогнозують відчутне підвищення вартості ягід. Тому навряд чи кілограм черешні цього року можна буде купити за 100 гривень.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що через сильні квітневі заморозки в Україні очікується значне скорочення врожаю кісточкових фруктів — абрикосів, персиків, черешень і вишень. Втрати можуть сягнути 50-60%, що без сумніву призведе до суттєвого зростання цін на ці види плодів.

Раніше голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук попередив, що через весняні заморозки цього року в Україні суттєво подорожчають фрукти - ціна підвищиться щонайменше на 30 відсотків.

Напередодні стало відомо, що за рік ціни на яйця в Україні суттєво зросли. З квітня 2024 року по квітень 2025 року їхня вартість збільшилася одразу на 74,6%. Водночас у місячному розрізі яйця подешевшали.

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