"Балі Бей" Бурак Озчивіт може сісти у в'язницю на 4 роки за прокляття та образи

Актор провину не визнає, звинувачуючи у відповідь хейтерів.
Турецький актор, відомий за роллю Балі Бея в серіалі Величне століття, Бурак Озчивіт звинувачений в агресивній поведінці і погрозах на адресу колег по зйомках серіалу Заснування: Осман.
За даними видання NTV у грудні минулого року актор вийшов зі своєї гримерки, і почав ображати присутніх на знімальному майданчику. Залагодити спір без судового розгляду сторони відмовилися.
У Стамбулі пройде слухання по справі Озчивіта, і, якщо вина актора буде доведена, йому може загрожувати тюремне ув'язнення терміном від 3 місяців до 4 років.
Сам артист свою провину заперечує, стверджуючи, що завжди максимально ввічливий з колегами по зйомках. У звинуваченні він бачить підступи заздрісників.
"Кожен, хто мене добре знає, розуміє, що я не та людина, яка може когось проклясти. Ці люди використовують моє ім'я, щоб очорнити мене",- цитує NTV Озчивіта.
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Раніше актора Кірка Дугласа звинуватили у зґвалтуванні відомої голлівудської актриси.
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