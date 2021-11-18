Убивство Алеком Болдвіном українки Гатчинс: у сценарії фільму не було епізоду зі стріляниною

Алек Болдвін випадково застрелив українку Галину Гатчинс / Reuters

З'явилися нові подробиці зі зйомок фільму Іржа, під час яких американський актор Алек Болдвін застрелив опереатора-постановника з України Галину Гатчинс. Виявилося, що в сценарії фільму не було епізоду зі стріляниною з пістолета.

Помічниця режисера за сценарієм фільму Іржа Мемі Мітчелл подала позов проти Алека Болдвіна, продюсера фільму і техніка по зброї, передає BBC News.

Мітчелл зателефонувала в поліцію після зйомок і розповіла, що в той день камери повинні були знімати "криваву пляму на плечі" актора та його фігуру "у міру того, як він тягнувся до кобури, щоби дістати револьвер".

"У сценарії нічого не говорилося про те, що Болдвін або хто-небудь інший повинен був вистрілити зі зброї", - стверджує Мітчелл.

Дану інформацію поки що Алек Болдвін не коментував.

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Поліція продовжує розслідувати стрілянину на знімальному майданчику фільму Іржа, яка сталася 21 жовтня. Поки не було висунуто жодних звинувачень.

Як повідомляв Главред, раніше глава відділу освітлення кінострічки Іржа Сергій Світной подав до суду на зірку Голлівуду Алека Болдвіна та інших членів команди.

У позові українця йдеться, що недбалість відповідачів викликала у світлооператора "сильний емоційний розлад", який буде переслідувати його.

Світной додав, що Гатчинс була його близькою подругою, а куля, яка стала смертельною для українки, мало не влучила і в нього. Крім того, саме Сергій тримав поранену Галину за голову, коли вона вмирала.

Алек Болдвін випадково застрелив оператора-постановника Галину Гатчинс

Трагедія на знімальному майданчику сталася в американському штаті Нью-Мексико 21 жовтня.

Кінооператор Галина Гатчинс отримала наскрізне поранення грудей. На знімальному майданчику на ранчо Bonanza Creek Ranch також постраждав режисер Джоел Соуза.

Алек Болдвін після випадкового вбивства українки заявив, що його серце розбите, проте він співпрацює з правоохоронцями, намагаючись з'ясувати всі деталі події. Поліція не пред'явила акторові звинувачень у вбивстві українки.

У компанії фільму стверджують, що пістолет був заряджений холостими патронами і не був бойовим, а куля, імовірно, розірвалася в стовбурі. Таким чином осколками, що розлетілися, поранило 42-річного оператора Галину Гатчинс, яка пізніше померла в лікарні, та 48-річного режисера Джоела Соузу, якого вже виписали з лікарні.

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