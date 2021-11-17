Крістен Стюарт займеться полюванням на привидів у новому реаліті-шоу

Зірка Сутінків і Спенсер всерйоз зайнялася ідеєю контакту з потойбічним.
Американська актриса Крістен Стюарт має всі шанси стати культовою фігурою свого покоління. За її модельною і акторською кар'єрою стежать трохи більше, ніж за її особистим життям, кожне її слово на інтерв'ю жадібно ловлять тисячі шанувальників.
Між тим Стюарт і справді особистість непересічна. Два роки тому в інтерв'ю для VanityFair актриса зізналася, що відчуває привидів і навіть розмовляє з ними. Особливо якщо їй доводиться зупинятися на ніч в дуже старих будівлях і містах.
За словами Стюарт, вона просто гіперчутлива до потойбічної енергетики, і нерідко відчуває її і в живих людях.
Схоже, паранормальні явища супроводжують Стюарт не тільки на екрані, але і в реальному житті.
Що ж, цілком логічно, що актриса зважилась на створення власного реаліті-шоу, присвяченого привидам.
Зараз Стюарт зайнята написанням сценарію для квір-реаліті-шоу про полювання за привидами з другом, якого актриса називає "Паранормальний шибайголова ЛГБТ-спільноти". читайте такожАбракадабра! ТОП-6 знаменитостей, які вірять в містику і Надприродне
Раніше іншу голлівудську знаменитість засікли на прогулянці по центру Києва.
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