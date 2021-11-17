Зірка серіалу Моя улюблена Страшко намагався накласти на себе руки

Артур Логай з партнером по знімальному майданчику Олександром Соколовим / instagram.com/logai.arthur

Український актор Артур Логай відомий широкій публіці за роллю Андрія - друга головного героя популярного драмеді Моя улюблена Страшко.

Зараз молодий актор виглядає цілком щасливим: кохана дружина, сини, стрімко розвивається кар'єра. Однак ця ідилія дісталася Логаю зовсім не просто.

В інтерв'ю для передачі ЖВЛ Артур Логай поділився, що в його житті був момент, коли відчай довів молоду людину до спроби самогубства.

У 13 років він знайшов собі старшого товариша, який привів підлітка в ігровий зал. Логая швидко захопила можливість заробляти гроші швидко і просто. Але через якийсь час майбутній актор зловив себе на тому, що досяг самого дна: він повинен багато грошей, і ні-ні, та краде у мами. Тоді іншого виходу, крім суїциду, Логай для себе не побачив.

"Була лікарня, було зашивання… Вихід завжди є, от просто завжди є вихід. І точно не треба собі щось робити. Якщо тобі у 16-17 здається, що ти нічого не зможеш зробити, нічого не доб'єшся, то це не так",- підсумував свою розповідь актор.

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На щастя, хеппі-енд цієї історії нам відомий. Зараз Артур Логай - зразковий сім'янин і улюбленець публіки, а для азартних ігор в його житті місця просто не залишилося.

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