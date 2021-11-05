103-річного Кірка Дугласа звинуватили в зґвалтуванні відомої голлівудської актриси

Наталі Вуд стала жертвою Кірка Дугласа / Колаж - gettyimages.com

Голлівудський актор Кірк Дуглас посмертно звинувачений у зґвалтуванні актриси Наталі Вуд. Публічне звинувачення висунула молодша сестра Вуд, також актриса, Лана.

Наступного тижня виходить книга Лани Вуд під назвою "Маленька сестричка. Моє розслідування загадкової смерті Наталі Вуд". AP News опублікували уривки з книги, в яких Лана розповідає, що влітку 1955 року, коли Наталі було всього 17 років, вона була зґвалтована 39-річним Кірком Дугласом.

Зустріч з Дугласом в номері готелю Шато Мармонт для Наталі влаштувала її мама, яка вважала, що близьке знайомство з іменитим актором допоможе кар'єрі Вуд.

"Здається, пройшло дуже багато часу, перш ніж Наталі повернулася. Вона розбудила мене, сильно грюкнувши дверима машини. Вона виглядала жахливо. Вона виглядала засмученою. Наталі з мамою почали про щось сперечатися пошепки. Я не могла почути і зрозуміти, про що вони говорять. Очевидно, з моєю сестрою сталося щось погане, але, що б це не було, я була занадто мала щоб мені розповіли про це",- пише Лана Вуд.

Пізніше, коли молодша сестра підросла, Наталі зізналася, що в ту ніч Кірк Дуглас заподіяв їй біль.

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Наталі Вуд з сестрою Ланою / gettyimages.com

Мама Наталі порадила дівчині тримати язик за зубами, щоб не зіпсувати кар'єри Дугласу і собі. Лана також пообіцяла мовчати.

"Зараз, коли більше нема кого захищати, я впевнена, що вона (Наталі) пробачить мені, що я порушила обіцянку",- написала Лана Вуд.

Син актора Кірка Дугласа Майкл Дуглас прокоментував спогади Лани Вуд: "Нехай вони обидва (Кірк Дуглас і Наталі Вуд) спочивають у мирі".

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