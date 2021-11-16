У центрі Києва засікли зірку Голлівуду

Зірка Голлівуду відвідав Україну

У вівторок, 16 листопада, Україну відвідав відомий голлівудський актор і продюсер Шон Пенн, який в нашій країні знімає документальне кіно, повідомляє ТСН.

Кінозірку помітили на Інститутській під час інтерв'ю на місці розстрілів Небесної Сотні.

Зйомки фільму під грифом секретності, як і сам візит Пенна.

Однак журналісти з'ясували, що він вже не перший день у Києві і встиг записати інтерв'ю з власником ветеранського бізнесу Леонідом Остальцевим.

"У нас Шон Пенн", - написав Остальцев у Instagram про розмову фз Шоном Пенном.

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Також журналісти з'ясували, що Пенн днями відвідає зону проведення ООС та Маріуполь, зокрема.

Алек Болдуін випадково застрелив оператора-постановника Галину Хатчінс

Трагедія на знімальному майданчику сталася в американському штаті Нью-Мексико 21 жовтня.

Кінооператор Галина Хатчінс отримала наскрізне поранення грудей. На знімальному майданчику на ранчо Bonanza Creek Ranch також постраждав режисер Джоел Соуза.

Алек Болдуін після випадкового вбивства Українки заявив, що його серце розбите, проте він співпрацює з правоохоронцями, намагаючись з'ясувати всі деталі події. Поліція не пред'явила акторові звинувачень у вбивстві Українки.

У компанії фільму стверджують, що пістолет був заряджений холостими патронами і не був бойовим, а куля, імовірно, розірвалася в стовбурі. Таким чином осколками, що розлетілися, поранило 42-річного оператора Галину Хатчінс, яка пізніше померла в лікарні, і 48-річного режисера Джоела Соуза, якого вже виписали з лікарні.