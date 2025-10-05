Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

"Випромінювала тепло і натхнення": померла 20-річна українська художня гімнастка

Віталій Кірсанов
5 жовтня 2025, 21:08
351
У НУФВСУ також висловили співчуття рідним і близьким Єлизавети.
Померла 20-річна українська художня гімнастка
Померла 20-річна українська художня гімнастка / колаж: Главред, фото: facebook.com/nufvsu

Коротко:

  • Єлизавета Хоровінкіна була студенткою кафедри спортивних видів гімнастики
  • Причина смерті 20-річної гімнастки не розкривається

У віці 20 років померла українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна. Про це повідомили в Національному університеті фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ).

Зазначається, що Єлизавета Хоровінкіна була студенткою кафедри спортивних видів гімнастики. Вона почала займатися художньою гімнастикою з чотирьох років і за роки виступів зібрала значну колекцію нагород.

відео дня

"Ми пам'ятаємо Лізу як світлу, добру, щиру людину, яка випромінювала тепло і натхнення. Вона була не тільки відмінницею і старанною студенткою, а й справжньою фанаткою своєї справи - гімнастики. Її любов до спорту, наполегливість і щирість відчувалися в кожному русі, кожному слові, кожній посмішці", - йдеться в повідомленні.

У НУФВСУ також висловили співчуття рідним і близьким Єлизавети. Причина смерті 20-річної гімнастки не розкривається.

Останні новини спорту:

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно в медіа з'явилися чутки, що головний тренер збірної України Сергій Ребров може покинути національну команду, а його кандидатура зацікавила грецький клуб Панатінаїкос.

Крім того, українська тенісистка Еліна Світоліна оголосила про дострокове завершення виступів у сезоні через емоційне та психологічне виснаження. Про це спортсменка повідомила у своєму Instagram.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про те, що Сполучені Штати відзначать ювілей своєї незалежності в унікальний спосіб.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

гімнастика спортивна гімнастика художня гімнастика новини спорту
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Температура опуститься до 0: названо регіони, де буде мокрий сніг та дощ

Температура опуститься до 0: названо регіони, де буде мокрий сніг та дощ

20:05Синоптик
"Гей, тил, дай нам людей": технології на війні не врятують, коли у ворога більше військових

"Гей, тил, дай нам людей": технології на війні не врятують, коли у ворога більше військових

18:52Фронт
Країна під атакою жорсткої магнітної бурі: на Україну обрушився 5-бальний шторм

Країна під атакою жорсткої магнітної бурі: на Україну обрушився 5-бальний шторм

18:47Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 5 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Жовта коробчаста розмітка з'явилася на дорогах України: що вона означає

Жовта коробчаста розмітка з'явилася на дорогах України: що вона означає

Гороскоп на завтра 6 жовтня: Ракам - фінансові втрати, Стрільцям - хороші новини

Гороскоп на завтра 6 жовтня: Ракам - фінансові втрати, Стрільцям - хороші новини

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня: Дівам - серйозні зміни, Ракам - обман

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня: Дівам - серйозні зміни, Ракам - обман

Українських рибалок почали штрафувати на тисячі гривень: стала відома причина

Українських рибалок почали штрафувати на тисячі гривень: стала відома причина

Останні новини

21:57

Зимовий сон без шкідників: ефективні методи обробки саду після опадання листя

21:08

"Випромінювала тепло і натхнення": померла 20-річна українська художня гімнастка

20:42

"Метою не є поразка РФ": Фіцо зробив різку заяву про війну в Україні

20:41

Мовчунка Єва Бушміна засвітилася в Києві - деталі

20:05

Температура опуститься до 0: названо регіони, де буде мокрий сніг та дощ

Путін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє "другий фронт" проти Заходу - ЧаленкоПутін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє «другий фронт» проти Заходу - Чаленко
20:02

Убивство українки у США: в одному зі штатів ухвалили "Закон Ірини"

19:54

Чи дасть Трамп "Томагавки" Україні?Погляд

19:52

"Агресор" вимагає "справедливості" – у РФ обурені рішенням ФІФА щодо Ізраїлю

19:43

Чому батько короля Данила Галицького "був крокодилом": історик розкрив нюансВідео

Реклама
19:37

Чотири знаки зодіаку, які стають найлінивішими чоловіками

19:26

Китайський гороскоп на завтра 6 жовтня: Щурам - нерви, Мавпам - стрес

18:52

"Гей, тил, дай нам людей": технології на війні не врятують, коли у ворога більше військових

18:47

Країна під атакою жорсткої магнітної бурі: на Україну обрушився 5-бальний шторм

18:47

Зеленський дав термінове доручення після удару по енергетиці: деталі

18:01

Атака РФ по Україні: Путін сміється над Заходом, упевнений Зеленський

17:59

Вчені відкрили новий спосіб вимірювання часу - що змінюєтьсяВідео

17:42

Тіло шукали під завалами: на Львівщині загинула 15-річна дівчинка з родиноюФото

17:36

Надя Дорофєєва опинилася у Львові під час атаки РФ

17:32

"Взяли регіон в напівкільце": Ігнат назвав особливість масованого удару РФ

17:07

Мобілізація посилиться: ТЦК викликатимуть тих, хто голосував на виборах

Реклама
16:30

Росія завдала найпотужнішого удару по Львову від початку війниПогляд

16:17

Люди, народжені в ці дати, будуть найвідданішими друзями

15:50

Вважали скарбом і носили як талісман: розкрито секрет скляних кульок із СРСРВідео

15:34

На Вінниччині рибалка спіймав трофейну рибу: "річковий монстр" важить 40 кг

15:14

Чому 6 жовтня не можна важко працювати: яке церковне свято

15:12

Загроза блекауту та ризики для опалювального сезону: нові деталі удару РФ

14:42

Росія запустила по Україні понад 500 ракет і дронів - названо основну ціль атаки

14:29

Наречена шокована: подруга відмовилася йти до вівтаря через дивну причину

14:29

Час зробити запаси: в Україні різко подорожчають популярні продукти

14:18

Закричала і відвернулася: вагітна Бех-Романчук дізналася стать первісткаВідео

14:06

Передача Україні ракет Tomahawk - Путін виступив з гучною заявоюВідео

13:50

Осінь підготувала сюрпризи на 6 жовтня: де завтра знадобиться парасолька

13:39

Безробітна Оксана Баюл розпродає майно у США - подробиці

13:23

Під Покровськом ЗСУ перейшли у контратаку: що вдалося відвоювати у ворога

12:59

Забудьте про скребки: геніальний спосіб моментально прибирає жир зі скла духовкиВідео

12:46

"Всі загинули": щемливі подробиці про сімʼю, яку вбила Росія у Львівській області

12:21

Путін може відкрити другий фронт у війні - розкрито тривожний сценарій

12:18

Любовний гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня

12:07

Прицільний удар дрона: РФ убила на Донбасі відомого французького журналіста

11:07

Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня

Реклама
11:02

Загинула ціла родина з 4 осіб: зʼявилися нові деталі нічного обстрілуФото

10:56

Прорив у переговорах України та РФ: у Туреччині назвали головну умову

10:41

До України повертається тепло: у яких регіонах розігріє до +23 °С

10:36

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 жовтня: Водоліям - сумніви, Рибам - казка

10:00

Путін промацуватиме Європу, його апетити зростають - Бондарєв

09:59

РФ била по Львівщині ракетами та дронами: є жертви, на місці прильотів пожежіВідео

09:51

Яким областям України взимку загрожують відключення світла: прогноз експерта

09:10

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня: Дівам - серйозні зміни, Ракам - обман

09:00

У Києві нагородили кращих вчителів 2025 року за версією Global Teacher Prize Ukraine актуально

08:59

"Тяжка ніч": росіяни масовано обстріляли Україну, вирують сильні пожежіФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим Галкін
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти