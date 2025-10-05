"Випромінювала тепло і натхнення": померла 20-річна українська художня гімнастка

Коротко:
- Єлизавета Хоровінкіна була студенткою кафедри спортивних видів гімнастики
- Причина смерті 20-річної гімнастки не розкривається
У віці 20 років померла українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна. Про це повідомили в Національному університеті фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ).
Зазначається, що Єлизавета Хоровінкіна була студенткою кафедри спортивних видів гімнастики. Вона почала займатися художньою гімнастикою з чотирьох років і за роки виступів зібрала значну колекцію нагород.
"Ми пам'ятаємо Лізу як світлу, добру, щиру людину, яка випромінювала тепло і натхнення. Вона була не тільки відмінницею і старанною студенткою, а й справжньою фанаткою своєї справи - гімнастики. Її любов до спорту, наполегливість і щирість відчувалися в кожному русі, кожному слові, кожній посмішці", - йдеться в повідомленні.
У НУФВСУ також висловили співчуття рідним і близьким Єлизавети. Причина смерті 20-річної гімнастки не розкривається.
