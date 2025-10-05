"Випромінювала тепло і натхнення": померла 20-річна українська художня гімнастка

У НУФВСУ також висловили співчуття рідним і близьким Єлизавети.

https://glavred.net/sport/izluchala-teplo-i-vdohnovenie-umerla-20-letnyaya-ukrainskaya-hudozhestvennaya-gimnastka-10704110.html Посилання скопійоване

Померла 20-річна українська художня гімнастка / колаж: Главред, фото: facebook.com/nufvsu

Коротко:

Єлизавета Хоровінкіна була студенткою кафедри спортивних видів гімнастики

Причина смерті 20-річної гімнастки не розкривається

У віці 20 років померла українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна. Про це повідомили в Національному університеті фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ).

Зазначається, що Єлизавета Хоровінкіна була студенткою кафедри спортивних видів гімнастики. Вона почала займатися художньою гімнастикою з чотирьох років і за роки виступів зібрала значну колекцію нагород.

відео дня

"Ми пам'ятаємо Лізу як світлу, добру, щиру людину, яка випромінювала тепло і натхнення. Вона була не тільки відмінницею і старанною студенткою, а й справжньою фанаткою своєї справи - гімнастики. Її любов до спорту, наполегливість і щирість відчувалися в кожному русі, кожному слові, кожній посмішці", - йдеться в повідомленні.

У НУФВСУ також висловили співчуття рідним і близьким Єлизавети. Причина смерті 20-річної гімнастки не розкривається.

Останні новини спорту:

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно в медіа з'явилися чутки, що головний тренер збірної України Сергій Ребров може покинути національну команду, а його кандидатура зацікавила грецький клуб Панатінаїкос.

Крім того, українська тенісистка Еліна Світоліна оголосила про дострокове завершення виступів у сезоні через емоційне та психологічне виснаження. Про це спортсменка повідомила у своєму Instagram.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про те, що Сполучені Штати відзначать ювілей своєї незалежності в унікальний спосіб.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред