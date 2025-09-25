Георгій Судаков став батьком вдруге - як назвали дівчинку

У пари народилася ще одна донька.

https://glavred.net/stars/georgiy-sudakov-stal-otcom-vo-vtoroy-raz-kak-nazvali-devochku-10701314.html Посилання скопійоване

Георгій Судаков - сім'я / колаж: Главред, фото: instagram.com, Георгій Судаков

Коротко:

Георгій Судаков розповів про народження доньки

Як назвали дівчинку

Український відомий футболіст Георгій Судаков повідомив, що у нього з дружиною Єлизаветою народилася друга донька.

На своїй сторінці в соцмережах пара зробила спільну публікацію і, виявляється, дівчинка народилася ще 17 вересня зростом 51 сантиметр і вагою 3 кілограми.

відео дня

Також щасливі батьки розсекретили ім'я доньки, її назвали Златою.

"Наш маленький світ народився 17.09.2025", - написало подружжя.

Молодша донька Георгія Судакова / фото: скрін instagram.com, Георгій Судаков

У публікації є фото з пологового будинку, а також на одному зі знімків старша дочка футболіста Мілана ніжно поцілувала маленьку сестричку.

Дочки Георгія Судакова / фото: instagram.com, Георгій Судаков

Шанувальники та друзі написали безліч привітань і побажали мамі та дівчинці міцного здоров'я.

"Привітання, здоров'я вашій красивій родині";

"Це справжнє щастя! Найщиріші привітання";

"Нехай янголятко росте здоровеньким і слухняним на радість щасливим батькам", - написано в коментарях.

Георгій Судаков із сім'єю / фото: instagram.com, Георгій Судаков

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини спорту

Зазначимо, як повідомляв Главред Ярослава Магучіх і Юлія Левченко виступили у стрибках у висоту на чемпіонаті світу-2025. Магучіх отримала бронзову медаль, а Левченко посіла п'яте місце.

А також грецький клуб Панатінаїкос нібито цікавився головним тренером збірної України Сергієм Ребровим. Однак 51-річний фахівець заперечує будь-які переговори з представниками грецького клубу.

Вас може зацікавити:

Про персону: Георгій Судаков Георгій Вікторович Судаков народився 1 вересня 2002 року в місті Брянка, Луганська область, Україна - український футболіст, півзахисник донецького "Шахтаря", молодіжної та національної збірних України. Бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи 2023 у складі збірної України U-21, найкращий бомбардир молодіжного чемпіонату Європи 2023. У дитячо-юнацькій футбольній лізі України виступав за харківський "Металіст" (2013-2016) і донецький "Шахтар" (2017-2019). У сезоні 2018/19 років разом із "гірниками" став чемпіоном України серед гравців до 17 років і визнаний найкращим гравцем фінального турніру. Крім цього, за підсумками сезону Георгія Судакова визнали найкращим гравцем атакувального плану серед гравців 2002 року народження. За результатами опитування Георгій Судаков був визнаний найкращим гравцем 2023 року в "Шахтарі". Wikipedia

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред