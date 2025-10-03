75 років і 139 днів: Джокович і Чилич провели найстарший матч у Шанхаї

Коротко:
Четвертий номер рейтингу ATP Новак Джокович із Сербії переграв хорвата Маріна Чиліча в другому раунді хардового турніру ATP 1000 у китайському Шанхаї. Про це пише Sport.ua.
38-річний серб здобув перемогу над 37-річним хорватом у двох сетах за 1 годину і 55 хвилин, жодного разу не віддавши свою подачу.
ATP 1000 Шанхай. Хард, 1/32 фіналу
Марін Чилич (Хорватія) - Новак Джокович (Сербія) [4] - 6:7 (2:7), 4:6.
Таким чином Джокович і Чилич провели найстарший матч на Мастерсах. На двох їм сумарно 75 років і 139 днів.
Це було 22-ге очне протистояння Новака і Маріна. Джокович у 20-й раз переміг Марина.
Джокович здобув 40-ту перемогу на кортах Шанхая. Його наступним опонентом буде Яннік Ханфманн.
Чилич у Шанхаї встиг переграти Ніколаза Басилашвілі - 6:3, 7:6 (7:5). Ця перемога для Маріна стала першою за три роки на Мастерсах.
Новак Джокович і Марін Чилич: Найкращі моменти матчу
