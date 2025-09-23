Рус
Перша ракетка України несподівано зупинила сезон: що спричинило паузу

Руслан Іваненко
23 вересня 2025, 19:37
Еліна Світоліна несподівано завершує сезон і пояснює, чому цей крок важливий для її кар’єри.
Свитолина
Світоліна визнає потребу зробити паузу, щоб відновити сили / Колаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina

Українська тенісистка Еліна Світоліна оголосила про дострокове завершення виступів у сезоні через емоційне та психологічне виснаження. Про це спортсменка повідомила у своєму Instagram.

"Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в належному емоційному стані й не відчуваю готовності грати, тому я закінчую сезон на цьому… Тому я даю собі простір, необхідний для одужання і відновлення сил, замість того, щоб змушувати себе, і коли я повернуся на корт, я хочу боротися з усією своєю силою і показати себе з найкращого боку для вболівальників, для гри й для себе", — написала Світоліна.

Спорт для Світоліної – не про гроші та славу

За словами спортсменки, теніс для неї – це не гроші чи слава, а насамперед готовність боротися та віддавати максимум сил. Вона наголосила, що не кожен день може бути продуктивним або сповненим енергії, і це природна потреба будь-якої людини зробити паузу.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / інфографіка: Главред

План відновлення та повернення на корт

Світоліна зазначила, що планує використати час паузи для відпочинку та психологічного відновлення. Після цього вона прагне повернутися на корт, аби продемонструвати найкращу версію себе як для вболівальників, так і для власного задоволення від гри.

Про персону: Еліна Світоліна

Еліна Світоліна - українська тенісистка; бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 у Токіо в одиночному розряді; переможниця 19 турнірів WTA (з них 17 в одиночному розряді); переможниця одного Підсумкового турніру в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді, повідомляє "Вікіпедія".

теніс Світоліна
Може вбити тварину: клінічний випадок довів, який продукт не можна давати котам

14:22

Обмовився: Дмитро Монатік випадково розкрив, хто народиться у відомої співачкиВідео

14:20

Рибалка з Київщини впіймав коропа-гіганта вагою майже 31 кг: дивовижні кадри

