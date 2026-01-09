Рус
Долар шалено підскочив і побив новий рекорд: курс валют на 12 січня

Руслана Заклінська
9 січня 2026, 17:09
Поки американська валюта штурмує нові висоти, євро подешевшав.
Курс валют на 12 січня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

На понеділок, 12 січня, Національний банк України підняв офіційний курс долара, встановивши черговий історичний максимум. Попри незначне здешевлення, євро впевнено тримається вище психологічної позначки у 50 гривень. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США на 12 січня встановлено на рівні 43,08 грн/дол. Американська валюта подорожчала на 8 копійок порівняно з п'ятницею (42,99 грн/дол.). Таким чином, долар вчергове оновив абсолютний максимум за всю історію.

Євро, який напередодні подолав психологічну межу, трохи збавив оберти. Курс європейської валюти на понеділок становить 50,14 грн/євро, що на 3 копійки менше за показник п'ятниці (50,18 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,15/43,18 грн/дол., а євро - 50,26/50,28 грн/євро.

Курс злотого на 12 січня

Польський злотий на початку нового тижня незначно знизився після помітного зростання у п'ятницю. На 12 січня його офіційний курс встановлено на рівні 11,90 грн, що на 2 копійки менше, ніж було зафіксовано 9 січня (11,92 грн).

Чому долар і євро різко зросли - думка експерта

Голова ЦЕС Гліб Вишлінський пояснив, що різке зростання курсу долара та євро на стику років має сезонний характер. Це пов’язано з бюджетними виплатами, які наприкінці грудня надходять бізнесу та населенню і частково витрачаються на імпорт, купівлю валюти або заощадження.

За його словами, подорожчання на 50 копійок при курсі 42-43 грн за долар становить менше одного відсотка і значно поступається звичайним добовим коливанням на світових ринках.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, на п’ятницю, 9 січня, Національний банк України встановив новий рекорд долара - 42,99 грн/дол. Євро вперше подолало психологічну межу у 50 грн.

Також економіст Олексій Плотніков пояснює зростання євро його зміцненням до долара. У 2026 році курс, ймовірно, залишатиметься високим - близько 50 грн.

Як повідомляв Главред, з 5 по 11 січня різких коливань валютного курсу не буде. Долар утримуватиметься в межах 42,3-42,8 грн, а євро - 48,5-49,75 грн.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Удар "Орєшніком" по Львову: Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН

