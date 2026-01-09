Долар шалено підскочив і побив новий рекорд: курс валют на 12 січня

Поки американська валюта штурмує нові висоти, євро подешевшав.

Курс валют на 12 січня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 12 січня

Наскільки подешевшав євро

Який курс злотого встановлено на 12 січня

На понеділок, 12 січня, Національний банк України підняв офіційний курс долара, встановивши черговий історичний максимум. Попри незначне здешевлення, євро впевнено тримається вище психологічної позначки у 50 гривень. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США на 12 січня встановлено на рівні 43,08 грн/дол. Американська валюта подорожчала на 8 копійок порівняно з п'ятницею (42,99 грн/дол.). Таким чином, долар вчергове оновив абсолютний максимум за всю історію.

Євро, який напередодні подолав психологічну межу, трохи збавив оберти. Курс європейської валюти на понеділок становить 50,14 грн/євро, що на 3 копійки менше за показник п'ятниці (50,18 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,15/43,18 грн/дол., а євро - 50,26/50,28 грн/євро.

Курс злотого на 12 січня

Польський злотий на початку нового тижня незначно знизився після помітного зростання у п'ятницю. На 12 січня його офіційний курс встановлено на рівні 11,90 грн, що на 2 копійки менше, ніж було зафіксовано 9 січня (11,92 грн).

Курс долара / Інфографіка: Главред

Чому долар і євро різко зросли - думка експерта

Голова ЦЕС Гліб Вишлінський пояснив, що різке зростання курсу долара та євро на стику років має сезонний характер. Це пов’язано з бюджетними виплатами, які наприкінці грудня надходять бізнесу та населенню і частково витрачаються на імпорт, купівлю валюти або заощадження.

За його словами, подорожчання на 50 копійок при курсі 42-43 грн за долар становить менше одного відсотка і значно поступається звичайним добовим коливанням на світових ринках.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, на п’ятницю, 9 січня, Національний банк України встановив новий рекорд долара - 42,99 грн/дол. Євро вперше подолало психологічну межу у 50 грн.

Також економіст Олексій Плотніков пояснює зростання євро його зміцненням до долара. У 2026 році курс, ймовірно, залишатиметься високим - близько 50 грн.

Як повідомляв Главред, з 5 по 11 січня різких коливань валютного курсу не буде. Долар утримуватиметься в межах 42,3-42,8 грн, а євро - 48,5-49,75 грн.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

