Світло вимикатимуть усім: в Укренерго повідомили, як діятимуть графіки 10 січня

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, а час і обсяг застосування відключень за конкретною адресою слід уточнювати.

Графік відключення світла на 10 січня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Внасл ідок атак РФ в енергосистемі значний дефіцит

Укренерго вводить графіки вимкнення світла на 10 січня

Обмеження застосовуватимуться у всіх регіонах

У суботу, 10 січня, в Україні вводять графіки погодинних відключень та графіки обмежень потужності для промислових та побутових споживачів.

Світло вимикатимуть у всіх регіонах. Про це повідомили в Укренерго.

Як повідомляють в компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

В Укренерго попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись, тому українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - йдеться у повідомленні.

Якими будуть відключення світла протягом зими - прогноз

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар говорив, що зі зниженням температури зростатиме і споживання електроенергії, адже люди почнуть масово вмикати обігрівальні прилади. Водночас обсяг виробництва електроенергії не зростатиме.

За його словами, в різних регіонах ситуація може кардинально відрізнятися.

"Десь, умовно, як це було нещодавно на Одещині, світла може не бути по кілька днів, а десь - по пів доби", - наголосив він.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, 9 січня у Києві ввели екстрені вимкнення світла після ворожого обстрілу. Через складну ситуацію в енергетиці у Києві також збільшили інтервал руху потягів метрополітену.

Крім того, у ніч проти 8 січня Росія здійснила черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Через ураження зовнішніх розподільчих пристроїв на підстанціях "Укренерго" без електропостачання тимчасово залишилися Дніпропетровська та Запорізька області.

Раніше прем’єр-міністр Юлія Свириденко попереджала, що через налипання снігу на лінії електропередач можливі перебої з електропостачанням.

Черги відключень світла / Інфографика: Главред

