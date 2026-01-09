Світло вимикатимуть усім: в Укренерго повідомили, як діятимуть графіки 10 січня

Коротко:
- Внаслідок атак РФ в енергосистемі значний дефіцит
- Укренерго вводить графіки вимкнення світла на 10 січня
- Обмеження застосовуватимуться у всіх регіонах
У суботу, 10 січня, в Україні вводять графіки погодинних відключень та графіки обмежень потужності для промислових та побутових споживачів.
Світло вимикатимуть у всіх регіонах. Про це повідомили в Укренерго.
Як повідомляють в компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.
В Укренерго попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись, тому українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.
"Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - йдеться у повідомленні.
Якими будуть відключення світла протягом зими - прогноз
Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар говорив, що зі зниженням температури зростатиме і споживання електроенергії, адже люди почнуть масово вмикати обігрівальні прилади. Водночас обсяг виробництва електроенергії не зростатиме.
За його словами, в різних регіонах ситуація може кардинально відрізнятися.
"Десь, умовно, як це було нещодавно на Одещині, світла може не бути по кілька днів, а десь - по пів доби", - наголосив він.
Відключення світла в Україні - останні новини
Як писав Главред, 9 січня у Києві ввели екстрені вимкнення світла після ворожого обстрілу. Через складну ситуацію в енергетиці у Києві також збільшили інтервал руху потягів метрополітену.
Крім того, у ніч проти 8 січня Росія здійснила черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Через ураження зовнішніх розподільчих пристроїв на підстанціях "Укренерго" без електропостачання тимчасово залишилися Дніпропетровська та Запорізька області.
Раніше прем’єр-міністр Юлія Свириденко попереджала, що через налипання снігу на лінії електропередач можливі перебої з електропостачанням.
