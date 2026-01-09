Пік подорожчання близько: ціна на один фрукт вдарить по гаманцях українців

Експерт зазначив, що ринок вже звик до сформованих високих цін на яблука.

Що буде з цінами на яблука в Україні / колаж, Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Головне:

Наразі немає причин для зниження цін на яблука

Найбільше вартість цього фрукту зросте навесні

Ціни впадуть, коли з'являться перші ягоди і фрукти нового врожаю

Яблука залишаються одним з найдорожчих базових фруктів на українському ринку. Незважаючи на достатній урожай 2025 року, істотного здешевлення продукції не відбулося, і передумов для різкого падіння цін у 2026 році також немає. Про це заявив експерт аграрного ринку, координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорєв, передає EastFruit.

Він підкреслив, що незважаючи на достатні обсяги виробництва, ціни на яблука не повернулися до рівнів трьох- або чотирирічної давності, бо на це вплинули кілька причин.

"Останні два сезони ціни на яблука були досить високими, особливо минулого року. І навіть при хорошому врожаї в цьому сезоні вони не знизилися до колишніх рівнів, тому що ринок вже звик до сформованих високих цін", - зауважив експерт.

За його словами, окремим фактором стала відсутність конкуренції з боку інших фруктів і висока ціна на банани. Адже коли імпортні фрукти дорожчають, яблуко автоматично отримує цінову підтримку.

Хорєв додав, що на сьогоднішній день немає причин для зниження цін на яблука. Зате є фактори, які можуть сприяти їх поступовому зростанню.

"За час зберігання якісне яблуко поступово реалізується, його стає менше. Крім того, продукція втрачає товарні характеристики, і частину яблук вже неможливо продати як якісні. Це також є додатковою причиною для зменшення яблук взагалі в сховищах", - наголошує він.

На його думку, найбільш ймовірне зростання цін традиційно припаде на весну.

"У квітні-травні ціни на яблука можуть підрости і будуть рости до тих пір, поки не з'являться перші ягоди і фрукти нового врожаю 2026 року. Після цього напруга на ринку зазвичай зменшується, і ціни можуть дещо просісти", - підсумував експерт.

Що буде з цінами на овочі

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що наприкінці лютого або на початку весни ціни на овочі неминуче почнуть змінюватися.

Він підкреслив, що на складах продукція буде втрачати свій товарний вигляд, і якісної пропозиції стане менше. Саме це буде штовхати вгору ціни на овочі борщового набору.

На його думку, в залежності від кількості пропозиції, ціни на овочі в цей час підскочать на 10-20%.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, у 2026 році в Україні може подорожчати риба. Зокрема, ціни на хек та пангасіус можуть зрости на 15-20%, таким чином хек буде коштувати 150-180 грн/кг, а пангасіус — близько 140 грн/кг.

Також відомо, що з серпня 2025 року ціна кави в роздрібних мережах додатково зросла на 11%. Тому варто очікувати продовження подорожчання й на початку 2026 року.

Крім того, ціни на сало також невпинно зростають. У річному вимірі продукт подорожчав на 29% і вартість стає більшою безперервно з липня 2024 року.

