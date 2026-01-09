Про кордони 2022 року не йдеться: сумний сценарій закінчення війни в Україні

РФ могла б вчинити хитріше, якби погодилася на кордони 2022 року, вважає Іван Ступак.

Іван Ступак розкрив ймовірний сценарій закінчення війни / Колаж: Главред, фото: Facebook/Е.Мирошников, Facebook/56 ОМПБр

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак прокоментував питання про ймовірні сценарії завершення війни в Україні.

В інтерв'ю Главреду він погодився з думкою про те, що на сьогодні вже не йдеться про планування повернення України в найближчому майбутньому до кордонів 1991 року.

"Так, все так: ніхто вже не планує каву в Ялті, і про кордони 1991 року мова не йде. Більш того, мова не йде навіть про повернення до кордонів 2022 року", - зазначив експерт.

На його думку, РФ могла б вчинити хитріше, якби погодилася на кордони 2022 року, при цьому "повісивши" на Україну важкий багатомільярдний тягар у вигляді зруйнованих територій.

"Україні знадобилися б мільярди доларів на відновлення і десятки мільярдів на розмінування. Території, непридатні для життя, - це камінь на шиї, з яким можна тільки кидати в озеро. Якби росіяни були хитрими, вони повернули б ці території нам, і ми б з ними мучилися", - вважає він.

/ Інфографіка: Главред

В іншому випадку, впевнений аналітик, весь цей тягар і колосальні витрати на відновлення лягають на країну-окупанта – РФ.

"А це може потягнути Росію на дно. Це буде витягувати з РФ гроші, викличе величезне невдоволення серед росіян і питання з серії "а навіщо ми воювали, заради чого?". Все це матиме вкрай негативні довготривалі наслідки для Росії", - додав Ступак.

Експерт про мирні переговори: прогноз

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач висловив думку, що поточні переговори за участю Росії, України та США, присвячені питанню закінчення війни, є скоріше формальністю. За його словами, подібні багатосторонні контакти створюють лише ілюзію переговорного процесу і не мають реального потенціалу для досягнення конкретних рішень.

Раніше з'явився тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни. РФ може і далі збільшувати податкове навантаження на населення і бізнес для фінансування військової машини, вважає Віталій Шапран.

Нагадаємо, раніше Трамп із Зеленським зробили гучні заяви щодо мирного плану з 20 пунктів.

Як раніше писав Главред, припинення вогню в Україні в нинішніх умовах буде становити серйозну загрозу не тільки для Києва, але і для всієї Європи. Про це пише The Independent.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

