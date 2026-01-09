Рус
Франція розгляне вихід з НАТО - що стало причиною

Юрій Берендій
9 січня 2026, 17:05оновлено 9 січня, 17:39
У Франції виступили з ініціативою планового виходу з НАТО і назвали перший крок.
  • У Франції заговорили про вихід з НАТО
  • Політика Трампа щодо країн Європи та порушення міжнародного права називаються причинати такого рішення

У Франції зареєстрували пропозицію про вихід країни з НАТО, через політику президента США Дональда Трампа. Це питання планують винести на розгляд і поставити на голосування в Національних зборах. Про це віцепрезидентка парламенту Франції Клеманс Гетте повідомила у дописі в соцмережі X.

"Я подаю пропозицію про резолюцію щодо планового виходу з НАТО, починаючи з її об’єднаного командування", - написала вона.

На її думку, можливий вихід Франції з Альянсу зумовлений курсом Сполучених Штатів та діями нової адміністрації Трампа. Гетте стверджує, що США причетні до викрадення глави держави у Венесуелі, підтримують і надають військову допомогу геноциду в Палестині, а також висловлюють погрози збройної анексії Гренландії.

"Сполучені Штати Трампа бомбардують народи, грубо порушуючи міжнародне право. Більше ніж будь-коли постає питання про участь Франції в Організації Північноатлантичного договору, військовому союзі, очолюваному і підпорядкованому Сполученим Штатам", - додала вона.

Чи може Путін обміняти Венесуелу і Гренландію на Україну - думка експерта

Як писав Главред, інтереси США та країни-агресорки Росії частково перетинаються у питаннях Венесуели й Гренландії, що породжує побоювання щодо можливих спроб кремлівського диктатора й воєнного злочинця Володимира Путіна скористатися цією ситуацією. Про це заявив політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

За його словами, малоймовірно, що глава Кремля зможе перетворити ці теми на предмет торгу з президентом США Дональдом Трампом у обмін на поступки щодо України. На це звернув увагу

Розумний зазначив, що у президента США є вкрай обмежений набір важелів впливу, які можна було б запропонувати Путіну. Зокрема, він не здатен гарантувати зняття санкцій з Росії з боку Європи чи відновлення доступу до європейських ринків, а саме цього Москва потребує найбільше.

"Те, що інтереси США та Росії час від часу перетинатимуться, зіштовхуватимуться і навіть жорстко конфліктуватимуть - як, наприклад, у Венесуелі, де з одного боку був "Вагнер", а з іншого - американська "Дельта", - є нормальним. Це не суперечить логіці процесів і не скасовує можливостей для ситуативної співпраці", - додав Розумний.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 січня президент США Дональд Трамп заявив про проведення масштабної операції проти Венесуели, під час якої, за його словами, з країни було вивезено президента Ніколаса Мадуро разом із дружиною.

Водночас у телефонному інтерв’ю виданню The Atlantic Трамп повідомив, що Сполучені Штати не виключають розширення переліку держав, де можуть розглядати можливість військових дій. Серед таких напрямків він згадав Гренландію, наголосивши на її важливому стратегічному значенні для системи оборони США.

Крім того, повалення режиму Ніколаса Мадуро, як зазначає BILD, здатні мати серйозні наслідки для економіки Росії. Російські аналітики та представники Кремля побоюються зниження світових цін на нафту, адже Венесуела володіє найбільшими у світі запасами цього ресурсу, хоча наразі експортує його значно менше, ніж арабські держави та Росія.

Про персону: Клеманс Гетте

Клеманс Гетте (народилася 15 березня 1991 року) — французька політична діячка, член партії "Непокірна Франція" (LFI). Вона була обрана депутатом від 2-го округу департаменту Валь-де-Марн на парламентських виборах у Франції 2022 та 2024 років.

18 липня 2024 року вона була обрана першою віце-президентом Національної асамблеї і переобрана на цю посаду в жовтні 2025 року. Вона згадується як можлива наступниця Жан-Люка Меланшона на чолі "Непокірної Франції".

Вона бере участь у переговорах, які мають на меті розробку політичних програм NUPES та Нового народного фронту.

З 2023 року вона разом із Меленшоном співголовує в незалежному аналітичному центрі Institut La Boétie, повідомляє Вікіпедія.

