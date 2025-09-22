Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Білий дім стане ареною UFC: Трамп пообіцяв грандіозне шоу

Олексій Тесля
22 вересня 2025, 15:01
43
Планується проведення турніру UFC безпосередньо біля резиденції президента США у Вашингтоні.
Трамп
Дональд Трамп вирішив провести бій UFC / Колаж Главред, фото ua.depositphotos.com, Pexels/Bruno Bueno

Головне:

  • США відзначать ювілей своєї незалежності в унікальний спосіб
  • Планується проведення турніру UFC безпосередньо біля резиденції президента

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що Сполучені Штати відзначать ювілей своєї незалежності в унікальний спосіб.

За його словами, планується проведення турніру UFC безпосередньо біля резиденції президента США у Вашингтоні.

відео дня

Президент США зазначив, що на масштабне шоу планують запросити близько 5000 гостей. Трамп наголосив, що це буде "масштабна, велична та безпрецедентна подія", яка продемонструє світові силу американського спорту та культури.

Дивіться відео - Дональд Трамп зробив заяву:

Раніше повідомлялося про те, що Трамп уперше після конфлікту "засвітився" разом із Маском. Експерт із читання по губах розшифрував розмову між президентом США і мільярдером.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. Він зазначив, що зустріч із Трампом відбудеться вже цього тижня. Загалом Зеленський зазначив, що цей тиждень буде напруженим, адже буде багато дипломатичної роботи.

Більше новин:

Про джерело: Ultimate Fighting Championship

Міжнародна спортивна організація, що базується в Лас-Вегасі і проводить бої зі змішаних єдиноборств по всьому світу. Він належить і управляється TKO Group Holdings, дочірньою компанією Endeavor.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп UFC новини спорту
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ спробує захопити два міста України: що задумали окупанти

РФ спробує захопити два міста України: що задумали окупанти

15:52Україна
Росія вийшла з мораторію щодо ядерної зброї: який ультиматум Путін поставив США

Росія вийшла з мораторію щодо ядерної зброї: який ультиматум Путін поставив США

15:25Світ
Просунулися до 2,5 кілометра: Сирський повідомив про важливий успіх Сил оборони

Просунулися до 2,5 кілометра: Сирський повідомив про важливий успіх Сил оборони

15:23Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Ніхто такого не очікував: що відбувається на дні Каховського водосховища

Ніхто такого не очікував: що відбувається на дні Каховського водосховища

Карта Deep State онлайн за 22 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Що не можна різати цього дня: суворі прикмети 22 вересня

Що не можна різати цього дня: суворі прикмети 22 вересня

Потужний шторм накриває країну: усім варто готуватися до нової магнітної бурі

Потужний шторм накриває країну: усім варто готуватися до нової магнітної бурі

Дар Всесвіту: у трьох знаків зодіаку розпочнеться ера достатку 22 вересня

Дар Всесвіту: у трьох знаків зодіаку розпочнеться ера достатку 22 вересня

Останні новини

16:29

Натовп не для них: шість знаків зодіаку, які ненавидять бути в центрі уваги

16:17

Головний не сам Куп'янськ: експерт назвав важливішу ціль для ворога на Харківщині

16:05

Дивовижний результат: простий натуральний спосіб очищення пральної машиниВідео

15:52

РФ спробує захопити два міста України: що задумали окупанти

15:45

М'ясо розморозиться за лічені хвилини: простий лайфхак із каструлямиВідео

Путін веде РФ до прірви, група людей в його оточенні це зрозуміла і може здійснити переворот – НовакПутін веде РФ до прірви, група людей в його оточенні це зрозуміла і може здійснити переворот – Новак
15:33

Побачите мене в перуках: Симоньян озвучила діагноз і зробила похмуру заяву

15:29

В Україні масово впали ціни на ключові овочі - що і скільки коштує

15:25

Росія вийшла з мораторію щодо ядерної зброї: який ультиматум Путін поставив СШАВідео

15:23

Просунулися до 2,5 кілометра: Сирський повідомив про важливий успіх Сил оборони

Реклама
15:01

Білий дім стане ареною UFC: Трамп пообіцяв грандіозне шоуВідео

14:53

Дивує водіїв: що насправді означає синій знак Stop на дорозіВідео

14:25

"Кожен день це боротьба": Олена Мозгова розчулила зізнанням про важку хворобу

14:25

Російські "Чайки" спалили не випадково - ЗМІ розкрили, що стоїть за атакою ГУР

14:16

Крутіше Нутелли: рецепт шоколадної пасти з трьох інгредієнтів за 5 хвилин

14:05

Чи правда, що не можна піднімати речі, які впали на цвинтарі: священник пояснивВідео

13:54

Сюрприз для домовласників: за чужу землю - відповідальність і штрафи

13:51

Виглядають чарівно, але їсти не можна: які небезпечні ягоди ростуть в УкраїніВідео

13:37

Куп'янськ Росії не по зубах, можливий великий наступ на півдні країни, але за однієї умови – Лакійчук

13:07

"Людина-павук" загримів до лікарні: трюк Тома Голланда обернувся трагедією

13:03

В армії Росії неочікувана "зачистка": в ISW розкрили план Кремля

Реклама
13:00

Масштабне похолодання і дощі: коли в Україні різко погіршиться погода – відома дата

12:57

Золотий м'яч 2025: претенденти на перемогу і де дивитися церемонію

12:50

"Китаю вигідний програш України": з'явився тривожний прогноз про підтримку РФВідео

12:43

Кріпаки й наглядачі могли бути в роду у кожного - які прізвища на це вказують

12:36

Як з однієї хризантеми зробити десяток нових кущів

12:26

Абсолютно новий рецепт: котлети з Мівіною підкорять вашу родинуВідео

12:24

Київстар підвищує тарифи: наскільки більше доведеться платити українцям

12:07

Уже виділила кімнату: зрадниця Наташа Корольова готується стати бабусею

12:05

Зловісний експеримент: лікар влаштував дослід, що лякає, і знайшов "21 грам смерті"Відео

12:03

"Йому погіршало": заслужений артист України стикнувся з важкою хворобою

11:43

"СРСР був економічно сильніший, і все одно розпався": які проблеми скоро накриють РФВідео

11:38

12 жовтня у Києві відбудеться Чемпіонат України з марафонського бігу

11:29

Окупанти на Покровському напрямку виступають проти командування РФ - ДШВ

11:26

Склади БпЛА і боєприпасів РФ злетіли у повітря: ЗСУ завдали серії ударів на Донбасі

11:21

США більше не наддержава: чому Китай зацікавлений у поразці УкраїниВідео

11:14

Олег Винник розлютив українців своїм вчинком - що він зробив

10:54

Дизайнерська катастрофа: чого ніколи не повинно бути в стильній ваннійВідео

10:28

Дуже рідкісне в Україні: яке дівоче прізвище Олени Зеленської

10:25

Китайський гороскоп на завтра 23 вересня: Тиграм - складнощі, Козлам - стрес

10:24

"Горді": Оля Фреймут вперше за довгий час показала найменшу дочку

Реклама
10:21

Гнити не буде: чим обробити картоплю для зберіганняВідео

10:21

"Я сумував за тобою": Трамп вперше після конфлікту "засвітився" разом з Маском

10:19

Знав, що неминуче: в Агутіна трапилася трагедія в родині

10:16

Троє вбитих і руйнування: Зеленський очікує жорсткої реакції світу на атаку РФФото

10:12

Місяць "відкусив" частину Сонця: астрономи показали фото останнього затемнення 2025 рокуВідео

10:05

Гороскоп Таро на завтра 23 вересня: Овнам - обережність, Козерогам - духовність

09:54

Ворог може втекти з частини Сумщини, щоб не потрапити в оточення - 225 ОШП

09:46

Ванна без смаку: 5 речей, які неприпустимі в стильному просторі

09:35

Осіннє рівнодення 22 вересня 2025 року: що можна і не можна робити

09:34

Лінія фронту в Україні стала цивілізаційним кордоном з КитаемПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти