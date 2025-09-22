Білий дім стане ареною UFC: Трамп пообіцяв грандіозне шоу

Планується проведення турніру UFC безпосередньо біля резиденції президента США у Вашингтоні.

Дональд Трамп вирішив провести бій UFC / Колаж Главред, фото ua.depositphotos.com, Pexels/Bruno Bueno

Головне:

США відзначать ювілей своєї незалежності в унікальний спосіб

Планується проведення турніру UFC безпосередньо біля резиденції президента

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що Сполучені Штати відзначать ювілей своєї незалежності в унікальний спосіб.

За його словами, планується проведення турніру UFC безпосередньо біля резиденції президента США у Вашингтоні.

Президент США зазначив, що на масштабне шоу планують запросити близько 5000 гостей. Трамп наголосив, що це буде "масштабна, велична та безпрецедентна подія", яка продемонструє світові силу американського спорту та культури.

Дивіться відео - Дональд Трамп зробив заяву:

Більше новин:

Про джерело: Ultimate Fighting Championship Міжнародна спортивна організація, що базується в Лас-Вегасі і проводить бої зі змішаних єдиноборств по всьому світу. Він належить і управляється TKO Group Holdings, дочірньою компанією Endeavor.

