Білий дім стане ареною UFC: Трамп пообіцяв грандіозне шоу

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що Сполучені Штати відзначать ювілей своєї незалежності в унікальний спосіб.
За його словами, планується проведення турніру UFC безпосередньо біля резиденції президента США у Вашингтоні.
Президент США зазначив, що на масштабне шоу планують запросити близько 5000 гостей. Трамп наголосив, що це буде "масштабна, велична та безпрецедентна подія", яка продемонструє світові силу американського спорту та культури.
