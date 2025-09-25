"Піти не можна залишитися": експерт розкрив, чи може Ребров покинути збірну

Експерт висловлює занепокоєння через чутки про відхід головного тренера збірної України.

Футбольний експерт коментує чутки про Реброва в Панатінаїкос / Колаж: Главред, фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Коротко:

Сергій Ребров може залишити збірну України через інтерес Панатінаїкоса

Грецький клуб Панатінаїкос зацікавився головним тренером збірної України

З’явилися чутки про можливий відхід Реброва та переговори з Панатінаїкосом

Нещодавно у медіа з’явилися чутки, що головний тренер збірної України Сергій Ребров може залишити національну команду, а його кандидатура зацікавила грецький клуб Панатінаїкос. Експерт Ігор Циганик у коментарі 24 каналу висловився щодо цих заяв.

"Мені не подобається ситуація, коли маніпулюють національною збірною, а тим паче, що зараз з’являються розмови про Панатінаїкос, я не хочу взагалі про це чути. Проте я розумію, що диму без вогню не буває, це свого роду маніпуляція агентів", – зазначив Циганик. відео дня

Маніпуляції агентів

Експерт додав, що наразі агенти намагаються знайти роботу для свого клієнта, через що й виникають чутки про зацікавленість Панатінаїкоса. Він підкреслив, що маніпулювати темою національної збірної є неприйнятним.

Оцінка гри збірної України

Окрім того, Циганик висловився про поточну гру збірної України: "Я єдине що можу сказати це те, що на сьогоднішній момент можна констатувати – гри, яку б я хотів побачити від національної збірної, її немає. Я можу закрити очі, коли немає гри, але є результат, щоб ми там не говорили – у футболі важливий результат. Але коли немає ні гри, ні результату, то про це треба говорити, тому що це все-таки національна збірна, це є надбання усієї держави, а не окремих людей", – підкреслив експерт.

