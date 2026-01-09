Олену Мозгову терміново госпіталізували - що вона повідомила

Ви дізнаєтеся:
- Олена Мозгова потрапила до лікарні
- Що з нею сталося
Відома українська продюсерка Олена Мозгова розповіла про свої серйозні проблеми зі здоров'ям. У Facebook вона поділилася тим, як пройшов її день.
За словами Мозгової, остання доба стала для неї справжнім калейдоскопом різних емоцій. Спочатку вона з донькою відвідала виставу, пізніше пережила обстріл терористичної армії РФ, а після цього їй довелося збиратися в лікарню.
"Яке цікаве у нас життя... ще вчора ходили на прекрасну виставу, вночі думали: "Хоч би вижити", потім трохи поспали, а вранці Соля сіла малювати, а я збираюся в лікарню", — написала Олена.
Продюсерка розповіла, що лікарі виявили у неї проблеми зі здоров'ям. Олена не розкрила точний діагноз, проте в його серйозності не можна сумніватися. Лікар попередила її, що ігнорування проблеми може призвести до тяжких наслідків.
"Лікарка сказала, що як не приїду на тиждень у стаціонар, незабаром привезуть у швидкій у критичному стані... І все одно життя прекрасне, незважаючи на весь цей водевіль навколо", — оптимістично підсумувала Мозгова.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що переможниця романтичного реаліті "Холостяк" Надін Головчук розкрила всі подробиці розставання з актором Тарасом Цимбалюком. Дівчина заявила в інтерв'ю, що Цимбалюк збрехав про деякі обставини їхніх стосунків.
Також 10-річна співачка Софія Нерсесян поділилася фото наслідків російського удару і емоційно відреагувала на те, що сталося. На знімку видно, що в будинку вибило вікна, а підлога усипана осколками скла. Нерсесян зізналася, що дуже злякалася.
Вас може зацікавити:
- Кейт Міддлтон у лікарні зробила заяву про свою хворобу — деталі
- "Приліт в будинок": 10-річна учасниця "Дитячого Євробачення" пережила удар РФ
- "Жах": зірка "Сватів" розповіла про новий "приліт" біля її будинку
Про реаліті-шоу "Холостяк"
"Холостяк" — реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред