Олену Мозгову терміново госпіталізували - що вона повідомила

Продюсерка потрапила до стаціонару.

https://glavred.net/stars/elenu-mozgovuyu-srochno-gospitalizirovali-chto-ona-soobshchila-10730876.html Посилання скопійоване

Олена Мозгова хвороба / колаж: Главред, фото: facebook.com, Олена Мозгова

Ви дізнаєтеся:

Олена Мозгова потрапила до лікарні

Що з нею сталося

Відома українська продюсерка Олена Мозгова розповіла про свої серйозні проблеми зі здоров'ям. У Facebook вона поділилася тим, як пройшов її день.

За словами Мозгової, остання доба стала для неї справжнім калейдоскопом різних емоцій. Спочатку вона з донькою відвідала виставу, пізніше пережила обстріл терористичної армії РФ, а після цього їй довелося збиратися в лікарню.

відео дня

Олена Мозгова з донькою / фото: facebook.com, Олена Мозгова

"Яке цікаве у нас життя... ще вчора ходили на прекрасну виставу, вночі думали: "Хоч би вижити", потім трохи поспали, а вранці Соля сіла малювати, а я збираюся в лікарню", — написала Олена.

Продюсерка розповіла, що лікарі виявили у неї проблеми зі здоров'ям. Олена не розкрила точний діагноз, проте в його серйозності не можна сумніватися. Лікар попередила її, що ігнорування проблеми може призвести до тяжких наслідків.

Олена Мозгова в лікарні / фото: instagram.com, Олена Мозгова

"Лікарка сказала, що як не приїду на тиждень у стаціонар, незабаром привезуть у швидкій у критичному стані... І все одно життя прекрасне, незважаючи на весь цей водевіль навколо", — оптимістично підсумувала Мозгова.

Олена Мозгова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що переможниця романтичного реаліті "Холостяк" Надін Головчук розкрила всі подробиці розставання з актором Тарасом Цимбалюком. Дівчина заявила в інтерв'ю, що Цимбалюк збрехав про деякі обставини їхніх стосунків.

Також 10-річна співачка Софія Нерсесян поділилася фото наслідків російського удару і емоційно відреагувала на те, що сталося. На знімку видно, що в будинку вибило вікна, а підлога усипана осколками скла. Нерсесян зізналася, що дуже злякалася.

Вас може зацікавити:

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" — реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред