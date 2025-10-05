"Агресор" вимагає "справедливості" – у РФ обурені рішенням ФІФА щодо Ізраїлю

ФІФА дозволяє Ізраїлю брати участь у міжнародних турнірах, а російські чиновники висловлюють обурення.

ФІФА не відсторонила Ізраїль через події на Близькому Сході

Колосков назвав Ізраїль "агресором" і засудив рішення ФІФА

ФІФА вирішила не відсторонювати Ізраїль від міжнародних футбольних змагань у контексті останніх подій на Близькому Сході. Це викликало різку реакцію російських футбольних функціонерів. Про це повідомляє "24 канал" з посиланням на росЗМІ.

Заява Колоскова та критика ФІФА

Президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков засудив рішення ФІФА та назвав Ізраїль "агресором". За його словами, організація мала накласти санкції на Ізраїль так само, як це було з Росією:

"Це типові подвійні стандарти. Одним все можна, іншим нічого не можна. Не усунути Ізраїль – це політичне рішення, і воно не фарбує Інфантіно. Ситуація з Ізраїлем ще гірша, там агресія проти п'яти країн, але на це ніхто не звертає уваги. Звертати на цю увагу немає жодного сенсу, просто фіксуємо принцип подвійних стандартів".

Реакція вболівальників

Коментар Колоскова викликав хвилю критики серед вболівальників, які висміяли його заяви. Деякі з коментарів:

"Все правильно Ізраїль – 8 млн, з них 2 мільйони арабів, тримають у страху 400 мільйонів".

"Україна ж спочатку вторглася і викрала громадян РФ, ні як ці добряки з Хамас, які нікого не чіпали і нічого не робили".

"Дідусь-імперець звинувачує у всьому Ізраїль, що миролюбний Хамас убив цивільних, не віддавав до упору заручників (сподіваюся, скоро повернуться) і відмазує своїх благодійників із 'влади'? Оце незвичайно, ось це новина (ні). Цікаво, чи намагався він зателефонувати своїм старим колегам у виконкоми УЄФА та ФІФА замовити слівце за юнацькі та дитячі збірні".

Також користувачі нагадали Колоскову про скандал на чемпіонаті світу-1994, коли він розподілив кошти від виходу Росії на Мундіаль: 10% отримали футболісти, а 90% залишили собі.

Чому УЄФА призупинило голосування щодо санкцій – експертна думка

Як писав Главред, голосування щодо можливого виключення Ізраїлю з європейського футболу тимчасово призупинене, і це демонструє обережний підхід керівництва УЄФА у складних політичних обставинах. За даними Sky News, рішення утриматися від радикальних кроків пов’язане з активною дипломатичною діяльністю президента США Дональда Трампа, який просуває 20-пунктний план припинення війни в Газі та веде переговори між Ізраїлем і ХАМАС.

Експерти відзначають, що УЄФА прагне уникати прямого втручання у політичні конфлікти, зберігаючи спортивний календар. Завдяки цьому збірна Ізраїлю зможе провести жовтневі матчі проти Норвегії та Італії, а тель-авівський "Маккабі" – зустрітися з загребським "Динамо" в Лізі Європи на нейтральному полі в Сербії.

"Рішення УЄФА показує прагнення поєднати спортивні інтереси з міжнародною дипломатією, уникаючи зайвих політичних конфліктів у футболі", – зазначають аналітики.

Таке рішення свідчить про балансування між тиском європейських федерацій і необхідністю не порушувати спортивні змагання через зовнішньополітичні конфлікти.

