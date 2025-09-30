Чому УЄФА відклав рішення щодо Ізраїлю і до чого тут Трамп: ЗМІ розкрили деталі

Туреччина закликає виключити Ізраїль із турнірів, Норвегія виступає проти бойкоту.

https://glavred.net/sport/pochemu-uefa-otlozhil-reshenie-po-izrailyu-i-pri-chem-tut-tramp-smi-raskryli-detali-10702793.html Посилання скопійоване

Європейські федерації вимагали санкцій, але рішення відклали через план Трампа / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

УЄФА призупинив голосування щодо виключення Ізраїлю

Команди Ізраїлю поки допускають до матчів у жовтні

Голосування щодо можливого виключення Ізраїлю з європейського футболу УЄФА тимчасово зупинив. Як повідомляє Sky News, керівництво вирішило не поспішати із санкціями, поки президент США Дональд Трамп просуває свій 20-пунктний план припинення війни в Газі та веде переговори між Ізраїлем і ХАМАС.

Ізраїльські команди залишаються в змаганнях

Попри вимоги низки європейських федерацій відсторонити ізраїльські клуби та збірну, у Європейському футбольному союзі утрималися від радикальних кроків. Це дозволяє збірній Ізраїлю провести жовтневі матчі проти Норвегії та Італії, а тель-авівському "Маккабі" зіграти з загребським "Динамо" в Лізі Європи на нейтральному полі в Сербії.

відео дня

Тиск після звинувачень ООН

Напруження навколо Ізраїлю зросло після доповіді комісії ООН, яка звинуватила країну в геноциді в Газі. У відповідь Ізраїль заявив, що "веде боротьбу з ХАМАС і намагається повернути заручників після нападу 7 жовтня 2023 року".

Реакція Туреччини та Норвегії

Федерація футболу Туреччини закликала виключити Ізраїль з усіх турнірів під егідою ФІФА та УЄФА. Водночас Норвегія виступила проти одностороннього бойкоту, наголосивши, що це лише поліпшить шанси Ізраїлю на кваліфікацію.

Ізраїль приєднався до УЄФА у 1994 році, після виключення з Азійської конфедерації в 1974-му. Нині в організації ситуацію офіційно не коментують.

Останні новини спорту

Зазначимо, як повідомляв Главред, у четвер, 2 жовтня, київське "Динамо" зіграє з англійським "Кристал Пелас" у матчі першого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про те, що Сполучені Штати відзначать ювілей своєї незалежності в унікальний спосіб.

Нещодавно в медіа з'явилися чутки, що головний тренер збірної України Сергій Ребров може покинути національну команду, а його кандидатура зацікавила грецький клуб Панатінаїкос.

Читайте також:

Про джерело: Sky News Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред