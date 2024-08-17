ЗСУ спробували прорватися до Бєлгородської області: у США дізналися подробиці

Українські війська днями двічі заходили на територію Бєлгородської області, проте закріпитися на позиціях не вдалося, пишуть американські аналітики.

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ЗСУ заходили до Бєлгородської області, але війська РФ відбили атаки - ISW / Колаж: Главред, фото: 4-я ОТБр, скріншот YouTube

Сили оборони України днями двічі заходили до Бєлгородської області у районі населеного пункту Колотилівка, просунулися близько 10 кілометрів, але змушені були відступити. На Білгородщині росіянам вдалося відбити атаку. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW з посиланням на публікацію The Washington Post від 15 серпня йдеться про те, що українські сили 11 серпня провели механізовані атаки в Бєлгородській області поблизу прикордонного пункту пропуску Колотилівка - на північний захід від Бєлгорода.

Як зазначено в матеріалі, українці просунулися приблизно на 10 км і проводили повторні атаки у цьому районі. Втім, противник застосував авіацію та артилерію і ЗСУ не зуміли закріпитися.

відео дня

"Українські солдати повідомили Washington Post, що російські війська були краще підготовлені до відбиття транскордонних українських атак, ніж у Курській області. За їхніми словами, російські війська встановили велику кількість протитанкових укріплень - так званих "зубів дракона", уздовж кордону і щільно замінували територію", - пишуть аналітики ISW.

Також експерти посилаються на українських військових і пишуть, що БПЛА та авіація РФ майже одразу атакувала ЗСУ 11 серпня, коли вони намагалися перетнути кордон на Білгородчині.

"Опис українськими солдатами російської відповіді свідчить про те, що оперативна несподіванка, якої українські сили досягли 6 серпня, розпочавши вторгнення до Курської області, значною мірою розвіялася до 11 серпня, і що армія РФ у Бєлгородській області підготувалася до відбиття транскордонних атак ЗСУ", - додали в Інституті вивчення війни та наголосили, що ситуації показують різний рівень здатності росіян захищати свої кордони.

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Як заявили російські ЗМІ, війська України в районі села Зване Глушківського району підірвали автомобільний міст через річку Сейм. Понад 28 населених пунктів залишилися відрізаними від Глушківського району. В оточенні можуть опинитися близько 700 військових РФ.

Київ інформації про вибух мосту не коментував.

ЗСУ просуваються в Курській області, повідомив 16 серпня головнокомандувач військ Олександр Сирський. Досягнуто просування на відстань від 1 до 3 кілометрів. Уздовж лінії фронту тривають бойові дії.

Сили оборони України прорвалися на 40 км у Курській області, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії. Утім, російські війська у відповідь уже стягують великі сили на Курщину.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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