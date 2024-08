ЗСУ спробували прорватися до Бєлгородської області: у США дізналися подробиці

Сили оборони України днями двічі заходили до Бєлгородської області у районі населеного пункту Колотилівка, просунулися близько 10 кілометрів, але змушені були відступити. На Білгородщині росіянам вдалося відбити атаку. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW з посиланням на публікацію The Washington Post від 15 серпня йдеться про те, що українські сили 11 серпня провели механізовані атаки в Бєлгородській області поблизу прикордонного пункту пропуску Колотилівка - на північний захід від Бєлгорода.

Як зазначено в матеріалі, українці просунулися приблизно на 10 км і проводили повторні атаки у цьому районі. Втім, противник застосував авіацію та артилерію і ЗСУ не зуміли закріпитися.

"Українські солдати повідомили Washington Post, що російські війська були краще підготовлені до відбиття транскордонних українських атак, ніж у Курській області. За їхніми словами, російські війська встановили велику кількість протитанкових укріплень - так званих "зубів дракона", уздовж кордону і щільно замінували територію", - пишуть аналітики ISW.

Також експерти посилаються на українських військових і пишуть, що БПЛА та авіація РФ майже одразу атакувала ЗСУ 11 серпня, коли вони намагалися перетнути кордон на Білгородчині.

Як заявили російські ЗМІ, війська України в районі села Зване Глушківського району підірвали автомобільний міст через річку Сейм. Понад 28 населених пунктів залишилися відрізаними від Глушківського району. В оточенні можуть опинитися близько 700 військових РФ.

Київ інформації про вибух мосту не коментував.

ЗСУ просуваються в Курській області, повідомив 16 серпня головнокомандувач військ Олександр Сирський. Досягнуто просування на відстань від 1 до 3 кілометрів. Уздовж лінії фронту тривають бойові дії.

Сили оборони України прорвалися на 40 км у Курській області, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії. Утім, російські війська у відповідь уже стягують великі сили на Курщину.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.