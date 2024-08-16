Путін рішенням щодо Курської області підпорядкував армію і ФСБ: чи допоможе це Кремлю

Глава Кремля Володимир Путін призначив керувати і координувати операцією РФ у Курській області секретаря Держради Дюміна і керівника ФСБ Патрушева.

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Не думаю, що призначення Борнікова куратором "КТО" на Курщині поліпшить ситуацію для Кремля / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Рішення президента країни-агресора Росії Володимира Путіна призначити главу ФСБ Олександра Бортнікова куратором "контртерористичної операції" в Курській області - один із кроків, який показує, що Путін безпосередньо підпорядкував собі армію і спецслужбу. Проте Кремлю такий хід не допоможе. Про це заявив російський політтехнолог, галерист Марат Гельман.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Путін у своїх призначеннях керується виключно принципом особистої відданості.

"Для Путіна існує лише тип правління, який передбачає призначення на посади на основі особистої відданості. Він керується саме таким принципом і надає цим людям максимальні повноваження. Адже Путіну не подобається демократія не лише через те, що така форма правління не дає всієї повноти влади, але й тому, що він не вміє керувати системою, в якій у кожної людини є свої обов'язки, відповідальність і повноваження. Путін може керувати лише у ситуації прямого підпорядкування", - пояснив експерт.

Дивіться відео, в якому Гельман зробив прогноз щодо ситуації в Курській області:

Також він додав, що Путін безпосередньо перепідпорядкував собі армію і ФСБ, але це Кремлю не допоможе.

"Призначення Бортнікова куратором КТО - сигнал того, що армія, ФСБ і вся військова система у цілому переходить у пряме військове підпорядкування Путіна. Але я не думаю, що це поліпшить ситуацію для Кремля", - підкреслив Марат Гельман.

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ЗСУ обхитрили армію Путіна, але є лише тиждень для того, щоб досягти масштабного просування в Курській області, вважає Марат Гельман. Свою позицію він аргументував тим, що росіяни перекидають велику кількість військ на Курщину.

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Хто такий Марат Гельман Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики. Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

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