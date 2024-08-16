ЗСУ прорвалися на 40 км у Курській області: війська РФ зробили крок у відповідь

Росіяни стали будувати додаткові оборонні позиції в Курській області, щоб спробувати перешкодити просуванню українців, сказали у розвідці Британії.

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Росіяни перекидають у Курську область великі сили, щоб зупинити ЗСУ - розвідка Британії / Колаж: Главред, фото: В'ячеслав Ратинський, УНІАН, DeepState

Українська армія з 6 серпня просунулася вглиб Курської області на 10-25 кілометрів. Довжина фронту становить 40 км. Росіяни розгорнули великі сили на Курщині, які, ймовірно, перекинули з інших напрямків фронту. Про це заявили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

У зведенні розвідки Британії йдеться про те, що російські окупанти мали укріплення на Курщині та прикордонні сили, проте не змогли нічого протиставити штурмовим підрозділам декількох батальйонів ЗСУ.

Однак тепер Кремль перекидає туди війська і розгорнув у регіоні великі сили.

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"Після початкової плутанини і дезорганізації російські сили розгорнули великі сили в регіоні, зокрема, ймовірно, з інших місць уздовж лінії зіткнення", - зазначено у зведенні.

Також у британській розвідці підкреслили, що росіяни запустили спорудження оборонних позицій і спробують перешкоджати просуванню ЗСУ в Курській області.

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Добровольці Росії на тлі Курської операції звернулися до солдатів РФ і закликали їх здаватися в полон Збройним силам України. Також вони готові говорити з тими, хто захоче приєднатися до збройної боротьби проти Кремля.

У Путіна сповільнився наступ на одному напрямку, сказав голова відділення комунікацій 77-ї Окремої аеромобільної бригади Віталій Бицак. За його словами, росіяни послабили тиск на Куп'янському напрямку і перекинули звідти частину військ на Курщину.

ЗСУ обхитрили армію Путіна, але на масштабне просування є лише тиждень, вважає політтехнолог Марат Гельман. На його думку, росіяни масово перекидають війська до Курської область, що призведе до уповільнення динаміки подій.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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