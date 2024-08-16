"Котел" для 700 бійців РФ: у Курській області підірвано важливий міст - деталі удару

ЗСУ продовжують завдавати ударів по ще одному з двох мостів у селі Званноє, пишуть роспабліки.

https://glavred.net/world/kotel-dlya-700-boycov-rf-v-kurskoy-oblasti-vzorvan-vazhnyy-most-detali-udara-10589156.html Посилання скопійоване

У Курській області підірвано міст через Сейм / Колаж: Главред, Фото: Mash

У районі села Званноє Глушківського району Курської області підірвано автомобільний міст через річку Сейм.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на російські провоєнні пабліки.

Уточнюється, що через обвалення мосту відрізана частина Глушківського району - понад 28 населених пунктів. Тепер евакуювати жителів цих сіл можна тільки по воді.

відео дня

"У районі села Званноє Глушківського району Курської області підірвано автомобільний міст через річку Сейм", - ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що в роспабліках пропагандисти скаржаться на те, що в результаті в оточенні можуть опинитися близько 700 російських військових.

/ Скриншот

Додамо, що за даними роспабліків, ЗСУ продовжують завдавати ударів по ще одному з двох мостів у селі Званноє.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Операція в Курській області - останні новини за темою

Як повідомлялося раніше, Україна контролює 82 населених пункти в Курській області, розповів головком ЗСУ Олександр Сирський 15 серпня президенту Володимиру Зеленському. Війська просунулися в глибину оборони росіян на 35 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що Україна може підписати угоду "землю на землю". Курська операція України мала політичне підґрунтя і тепер Зеленський з Путіним будуть підписувати зовсім іншу угоду про закінчення війни.

Нагадаємо, раніше було названо мету операції на Курщині. Захід повинен зняти заборони на використання Україною далекобійного озброєння на території агресора Росії, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред