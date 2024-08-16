На території Курської області можуть створити нову республіку: прогноз Гельмана

Україна може створити республіку в Росії, за аналогією з "ДНР" і "ЛНР", вважає Марат Гельман.

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Марат Гельман прокоментував можливість створення демократичної республіки в Курській області / Колаж: Главред, Фото: Facebook/marat.guelman.9, скріншот

Російський політтехнолог, галерист Марат Гельман прокоментував питання про ймовірність створення на звільненій території Курської області нового демократичного утворення.

Водночас в інтерв'ю Главреду він пояснив, що поки що такий проект залишається лише на рівні обговорень.

"Але, як кажуть, у кожному жарті є частка жарту. Очевидно, що все це в контексті риторики про те, що раз Путін створив "ДНР" в Україні, значить, і Україна може створити республіку в Росії. Щоправда, не "народну", а "демократичну", - зазначив російський політтехнолог.

Він також прокоментував імовірність створення нових демократичних республік на території Бєлгородської та Курської областей.

"І, зрозуміло, сьогодні, в рамках ситуації, що склалася, російській опозиції набагато легше розмовляти з жителями Курської та Бєлгородської областей, ніж з людьми з інших регіонів", - додав Гельман.

Дивіться відео - інтерв'ю Марата Гельмана Главреду:

Хто такий Марат Гельман Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики. Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Як повідомлялося раніше, Україна контролює 82 населених пункти в Курській області, розповів головком ЗСУ Олександр Сирський 15 серпня президенту Володимиру Зеленському. Війська просунулися в глибину оборони росіян на 35 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що Україна може підписати угоду "землю на землю". Курська операція України мала політичне підґрунтя і тепер Зеленський з Путіним будуть підписувати зовсім іншу угоду про закінчення війни.

Нагадаємо, раніше було названо мету операції на Курщині. Захід повинен зняти заборони на використання Україною далекобійного озброєння на території агресора Росії, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

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