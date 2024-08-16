ЗСУ просуваються в Курській області: Сирський розповів деталі наступу

Війська наступального угруповання продовжують ведення боїв, уточнив головком ЗСУ.

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Олександр Сирський розповів про просування ЗСУ в Курській області / Колаж: Главред, фото: Головнокомандувач ЗС України, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Збройні сили України просунулися вперед на 1-3 км на різних напрямках у Курській області з початку поточної доби, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Про це він розповів у доповіді президенту України Володимиру Зеленському в п'ятницю ввечері.

"Війська наступального угруповання продовжують ведення боїв, мають просування на деяких напрямках від одного до трьох кілометрів у бік противника. Уздовж усієї лінії фронту тривають бої. Загалом ситуація контрольована", - сказав головком ЗСУ.

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Він також уточнив, що тривають бої біля села Мала Локня Суджанського району Курської області та повідомив про взяття російських військовослужбовців у полон.

"Продовжуємо поповнювати (обмінних фонд полонених - ред.). Наразі тривають бої в районі Малої Локні. Я сподіваюся, там буде взято багато полонених", - сказав український генерал.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Що відомо про роботу української комендатури в Курській області

За його словами, генерал-майор Едуард Москальов уже приступив до роботи на посаді керівника військової комендатури, створеної на підконтрольній ЗСУ території Курської області.

"Усім забезпечені. Система логістики працює без збоїв. Москальов приступив до виконання своїх обов'язків", - сказав Сирський.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Курській області підірвано важливий міст. У районі села Зване Глушківського району Курської області підірвано автомобільний міст через річку Сейм.

Як повідомлялося раніше, Україна контролює 82 населених пункти в Курській області, розповів головком ЗСУ Олександр Сирський 15 серпня президенту Володимиру Зеленському. Війська просунулися в глибину оборони росіян на 35 кілометрів.

Нагадаємо, раніше було названо мету операції на Курщині. Захід повинен зняти заборони на використання Україною далекобійного озброєння на території агресора Росії, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

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